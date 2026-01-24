Muere el periodista taurino Miguel Ángel Moncholi a los 70 años

Archivo - La Asociación Taurina Parlamentaria premia a Miguel Ángel Moncholi - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El periodista taurino Miguel Ángel Moncholi falleció este viernes en Madrid a los 70 años tras una larga enfermedad.

Licenciado en Comunicación Audiovisual y doctor en Periodismo por la Universidad Complutense, Moncholi fue galardonado durante su carrera con una Antena de Oro, tres premios ATV y dos Ondas, entre otros premios.

La mayor parte de su carrera profesional la desempeñó en Telemadrid, donde durante casi 30 años ejerció como reportero y comentarista taurino desde 1989 hasta 2018. Antes, había trabajado en la Cadena SER y había sido reportero del diario Ya y del ABC.

A partir de la década de los 80, comenzó a dedicarse a la información taurina como coordinador del programa 'Los Toros' de la Cadena SER bajo la dirección de Manuel Molés.

HOMENAJE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

La Comunidad de Madrid reconoció el pasado 2 de enero la trayectoria profesional de Moncholi en un acto celebrado en la Plaza de Toros de Las Ventas.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, presidió un coloquio homenaje en el que se realizó un recorrido por su extensa carrera y se descubrió una placa conmemorativa, ubicada en el tendido bajo del coso madrileño.

Al encuentro han asistido también destacadas personalidades del sector, como el ganadero Victorino Martín y el periodista Roberto Gómez.

Durante su intervención, el consejero ha subrayado la contribución de Moncholi a la difusión de la tauromaquia, destacando que "durante más de 50 años, toda una vida, se ha dedicado a acercar el mundo del toro a la sociedad a través de los medios de comunicación".