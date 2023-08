El Mundial de Gimnasia Rítmica 2023, última retransmisión de la periodista de RTVE Paloma del Río

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Mundial de Gimnasia Rítmica 2023 será la última retransmisión de la periodista de RTVE Paloma del Río, que se jubilará el próximo 5 de septiembre, tras 37 años y medio de carrera en la radiotelevisión pública, como voz más reconocible de las retransmisiones de deportes minoritarios, como señala en un comunicado.

La periodista ha retransmitido los últimos 16 Juegos Olímpicos (nueve de verano y siete de invierno), donde ha narrado las principales pruebas de gimnasia, patinaje e hípica, también en campeonatos mundiales y europeos, desde 1986.

Asimismo, Del Río fue una de las mujeres pioneras en el periodismo deportivo en España, donde se ha consolidado como gran defensora del deporte femenino y minoritario. También ha ocupado cargos en la dirección de Deportes de RTVE.

Además, ha extendido su trabajo a otros medios de la Corporación, como colaboradora en Radio Nacional de España o como en su último proyecto, 'Ya no quiero esconderme', una producción original de RTVE Play que analiza la realidad LGTBIQ+ en el deporte en España.

Entre otros reconocimientos, ha obtenido premios como las Medallas de Plata y de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo del Consejo Superior de Deportes, dos premios Ondas, Premio Talento de la Academia de Televisión, reconocimiento de la Asociación Internacional de Periodistas Deportivos, Premio Juan Manuel Gozalo del Comité Olímpico Español, Premio Iris de la Crítica, Premio Periodístico Lilí Álvarez, o el Premio Honorífico 'Iguales en el deporte' del CSD, entre otros.

"Es inevitable cierta añoranza. Hay un día que empiezas y otro en el que acabas y yo ahora echo la vista atrás y veo todo lo que he hecho, las horas de transmisión de muchos deportes que se quedan en el archivo con mi voz y me entran escalofríos. Ya veremos el domingo 27 como estoy, pero me encuentro agradecida y contenta con todo lo que me llevo en la mochila durante casi cuatro décadas", ha afirmado Del Río.

El Mundial de Gimnasia Rítmica 2023, que comienza este miércoles 23 de agosto y finaliza el domingo 27, es una cita clasificatoria para los Juegos Olímpicos de París 2024 ya que, de este encuentro, saldrán las plazas individuales y de conjuntos que completarán las clasificadas para los JJ.OO. del año que viene.

En concreto, están en juego 14 puestos en individuales, y, en conjuntos, hay cinco plazas en disputa, que se sumarán a las tres plazas conseguidas en 2022, entre ellas, el conjunto español que con su medalla de bronce en el Mundial consiguió su plaza directa para París. Todas las pruebas serán narradas por Paloma del Río junto a Almudena Cid, que ha disputado cuatro finales olímpicas.