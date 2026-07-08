El Museo Nacional de Ciencias Naturales inaugura el 15 de julio una exposición "pionera" sobre las plumas de las aves

Abanico de pantalla, Dinastía Qing, China ca. 1850 / Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias - GONZÁLEZ MARTÍ

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) inaugurará el próximo 15 de julio a las 19:00 horas la exposición 'Arte plumario: naturaleza, identidad y poder', un proyecto expositivo "pionero en España" que ofrece "una nueva mirada" sobre las plumas de las aves como un material de origen natural transformado por distintas culturas en objeto artístico, símbolo de poder, elemento de identidad y vehículo de creación estética.

"Desde una perspectiva descolonizadora y con enfoque de género, la muestra invita a reflexionar sobre cuestiones de plena actualidad como la apropiación cultural, el intercambio entre civilizaciones, la explotación histórica de los recursos naturales, el papel de las mujeres en la construcción y representación del poder, el surgimiento de los primeros movimientos conservacionistas y la vigencia del patrimonio en el arte contemporáneo", ha señalado este miércoles el organismo.

En total, la muestra recoge "más de 70 piezas históricas y contemporáneas", muchas de ellas expuestas por primera vez, procedentes de museos españoles, coleccionistas privados y algunas de las principales instituciones museísticas internacionales. Está estructurada en siete ámbitos temáticos que recorren la historia del arte plumario desde su dimensión simbólica hasta sus reinterpretaciones más actuales.

El MNCN-CSIC ha explicado que la primera planta introduce el significado cultural de las plumas en distintas sociedades y su "extraordinario" valor simbólico mientras que la segunda incorpora la perspectiva científica y conservacionista. De esta manera, en la primera planta, el ámbito 'Cuerpo, adorno e identidad' analiza el uso social, político y religioso de tocados, mantos, insignias y otros adornos corporales en América y Asia, mostrando las complejas redes comerciales que surgieron en torno a ellos.

Mientras tanto, 'Crónicas del arte plumario' reúne fuentes históricas que documentan las técnicas, materiales y usos de este arte en diferentes culturas, poniendo en valor el conocimiento de los maestros plumajeros. El ámbito 'Sincretismo virreinal' muestra cómo el arte plumario experimentó profundas transformaciones tras la llegada de los europeos a América y Asia, con nuevas producciones que combinaron las tradiciones nativas con la iconografía cristiana y los gustos de las cortes europeas.

De acuerdo con el organismo, el recorrido reflexiona también sobre cómo estas obras fueron "progresivamente descontextualizadas y utilizadas para construir una imagen idealizada del 'otro". Ya en la segunda planta, 'Biología y color de las plumas' explica su estructura, funciones y fenómenos físicos como la iridiscencia y 'Moda y conservación' examina el intenso comercio internacional de plumas para la moda y la decoración entre los siglos XVIII y XIX, sus "nefastas" consecuencias ambientales y el protagonismo de los primeros movimientos femeninos de protección de las aves.

Finalmente, el recorrido concluye con una "relectura contemporánea" a través de una selección de obras de la artista plumaria Henar Iglesias, que dialogan con las piezas históricas y demuestran que el arte plumario continúa siendo un territorio de experimentación formal, simbólico y conceptual. A partir de plumas naturales sin teñir, la artista explora sus cualidades cromáticas, texturas y patrones para construir "complejas composiciones de gran precisión técnica".

"Arte plumario nace como un espacio de encuentro entre naturaleza, ciencia, patrimonio y arte contemporáneo. Las plumas son mucho más que un elemento biológico: son memoria cultural, tecnología e identidad, y nos invitan a repensar la relación entre las personas y la biodiversidad a lo largo de la historia", ha señalado la comisaria de la exposición y coordinadora de Exposiciones del MNCN, Rosario Montes Prieto.

"UN EJEMPLO DE DIPLOMACIA CULTURAL"

El organismo ha incidido en que el proyecto constituye "un ejemplo de diplomacia cultural" al contar con la colaboración y el apoyo de las Embajadas de México, Perú y China, "reforzando el patrimonio como herramienta de diálogo, cooperación e intercambio entre culturas".

Entre otras piezas, el Museo Nacional de Ciencias Naturales ha señalado que los visitantes podrán contemplar un abanico y estuche de la dinastía Qing decorado con plumas de martín pescador; un manto plumario de la cultura preincaica Wari expuesto por primera vez; un tapiz plumario del Virreinato del Perú del siglo XVII, que sale por primera vez de su sede; adornos amazónicos elaborados con plumas de loro y tucán, así como un espejo prehispánico de obsidiana y especímenes de aves procedentes de las colecciones del MNCN.

De acuerdo con el museo, el proyecto ha contado con el préstamo de obras del Museo Nacional de Artes Decorativas, Museo Nacional de Antropología, Museo de América, Museo del Traje, Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias "González Martí", Museo de Salamanca y coleccionistas privados.

Asimismo, instituciones como el Weltmuseum (Austria), el Museo Nacional del Palacio de Taipéi (China), el Museo Nacional de Escocia, la Bodleian Library (Reino Unido), el British Museum, la Biblioteca Medicea Laurenciana (Italia), el Museo Pedro de Osma (Perú) o el Museo de Arqueología de Alta Montaña (Argentina), entre otras, han cedido imágenes para contextualizar el discurso expositivo.