Los musulmanes españoles expresan su "enérgica condena" por el "terrible" atentado en dos mezquitas de Nueva Zelanda

Publicado 15/03/2019 12:21:49 CET

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Islámica de España (CIE), entidad representativa de los musulmanes españoles, ha expresado su "enérgica condena" por el "terrible" atentado perpetrado en dos mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda, que ha dejado al menos 49 personas muertas y 20 heridos graves.

"Los musulmanes españoles manifestamos nuestras más profundas y sentidas condolencias, ante la trágica pérdida de vidas humanas, personas inocentes que cumplían con la oración comunitaria del viernes en las dos mezquitas", han manifestado.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Comisión Islámica de España, Riay Tatary ha pedido más "vigilancia, especialmente a estos elementos que están haciendo daño a los musulmanes y al mundo entero, que rompen la convivencia"; y más "educación" para evitar más ataques de "odio" y de "racismo".

"Ha muerto tanta gente porque era la oración del viernes y las dos mezquitas estaban repletas. Lo que hace falta es más vigilancia. El acto de odio ahora, todo lo que podemos llamar manifestaciones de racismo, de odio, de no querer a otro, hace falta remediarlo con un mensaje más reconciliador entre todos, tenemos que vivir juntos y velar por esta convivencia", ha subrayado Tatary.

También ha insistido en la importancia de la educación que es "la piedra angular de todo". "Si no hay educación no hay nada, educación desde la infancia para crear este ambiente de convivencia, defender no uno a sí mismo sino defender a todos por igual", ha precisado.

Tras estos ataques, el presidente de la Comisión Islámica ha asegurado que los musulmanes no tienen "miedo" porque saben que este atentado "no es justo ni aceptable para nadie". "Lo que hace falta es más precaución y vigilancia", ha incidido.

Tatary ha asegurado que su teléfono "no ha dejado de sonar" durante la mañana de este viernes recibiendo llamadas tanto a nivel personal como institucional con "muestras de apoyo y solidaridad". "Aunque el país está muy lejano nos une con ellos como musulmanes en un acto de fe como la oración del viernes", ha declarado.

Los musulmanes han asegurado sus oraciones ante este "terrible ataque", manifiestan a las víctimas, a sus familiares y amigos, su sentimiento de "solidaridad y apoyo en estos difíciles momentos que atraviesan" y desean la pronta recuperación de los heridos.