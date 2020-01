Musulmanes y evangélicos piden un gobierno estable para 2020 que atienda sus peticiones como la casilla del IRPF

Publicado 01/01/2020 12:12:45 CET

MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Musulmanes y evangélicos de España han pedido para el año 2020 un gobierno estable que atienda sus peticiones como una casilla del 0,7% del IRPF, igual que la de la Iglesia Católica, tras un año de "inmovilismo" por la falta de ejecutivo y cargado de declaraciones políticas contra el Islam, según denuncian los musulmanes.

"Hay declaraciones de políticos sobre la enseñanza religiosa que están haciendo daño, que demuestran la ignorancia de los políticos y que están generando confusión entre la comunidad musulmana y en la sociedad en general", ha lamentado el presidente de la Comisión Islámica de España (CIE), Riay Tatary, en declaraciones a Europa Press.

En concreto, ha criticado que haya políticos que digan que "se está imponiendo el Islam" o "que el Islam invade". Estas declaraciones contra el Islam, según ha apuntado Tatary, "están haciendo daño a la convivencia" y, por ello, ha pedido "cuidar los términos".

Recientemente, la entidad Musulmanes contra la Islamofobia presentó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Cataluña por unas afirmaciones que hizo el consejero de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña, Josep Bargalló i Valls, pues consideraban que "usa el discurso de odio y miedo al musulmán para convencer a los asistentes, profesores de religión católica, que acepten la implementación en el sistema educativo de una asignatura de Cultura religiosa en detrimento de la actual enseñanza religiosa confesional".

Tatary ha aclarado que el Currículo de la enseñanza religiosa islámica está aprobado en el Boletín Oficial del Estado y que los libros de la asignatura están financiados por la Fundación Pluralismo y Convivencia, dependiente del Ministerio de Justicia.

Por otro lado, el presidente de la Comisión Islámica de España ha destacado del año 2019 "la falta de estabilidad política", que ha dejado "colgados" no solo a los musulmanes españoles sino "a todos los ciudadanos".

"No se ha formado un gobierno y, por tanto, todo está colgado, no se pueden modificar o desarrollar algunas que otra materias en el acuerdo de cooperación, la respuesta es siempre que no hay gobierno, esto nos ha dejado colgados", ha enfatizado.

Ante esta situación, Tatary pide para el año 2020 que el nuevo gobierno que se forme atienda sus peticiones como la inclusión de una casilla del 0,7% en la Declaración de la Renta para los musulmanes --como la de la Iglesia Católica--; o la modificación del Real Decreto que afecta a la seguridad social de los imanes. Asimismo, pide "velar mucho" por el derecho a la libertad religiosa en España que es "una referencia en todo el mundo".

El presidente de la CIE también ha destacado del año que ha terminado el hecho de haber tenido "el reconocimiento de casi un 80% de los musulmanes" después de la reestructuración de la Comisión Islámica de España.

Por su parte, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) considera que el 2019 ha sido "un año perdido para cualquier avance" en el desarrollo de los Acuerdos de Cooperación, debido a la situación política en España.

"Este inmovilismo supone en la práctica un retroceso en términos relativos, como sucede siempre que se demora indefinidamente la concreción de derechos reconocidos que no se pueden ejercer de manera real y efectiva", han precisado en declaraciones a Europa Press.

En concreto, citan como ejemplo el asunto de la casilla del IRPF, que vienen reclamando desde hace años para los protestantes. "Cada año que pasa sin que ese beneficio se extienda a los contribuyentes de las otras confesiones que también lo hemos solicitado, es un año de retroceso en términos de igualdad de trato", han afirmado.

Para 2020, desde la FEREDE reclaman poder tener "pronto" un gobierno "con capacidad de atender los urgentes asuntos que afectan a los españoles, especialmente a los derechos de las personas pertenecientes a los sectores más vulnerables de la sociedad". "Que podamos situarnos pronto en la senda de una sociedad más justa, más igualitaria y más próspera, en la que todos podamos convivir en paz y armonía, con la ayuda de Dios", han enfatizado.