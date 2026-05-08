El MV Hondius fondeará en el interior del puerto de Granadilla (Tenerife) antes del desembarco: "Estará acotado"

La secretaria general de Protección Civil y Emergencias del ministerio del Interior, Virginia Barcones, durante una rueda de prensa, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El crucero 'MV Hondius' fondeará en el interior del puerto de Granadilla (Tenerife) y los pasajeros desembarcarán en pequeñas embarcaciones Zodiac cuando tengan su avión "ya preparado", según ha explicado este viernes la secretaria general de Protección Civil y Emergencias del ministerio del Interior, Virginia Barcones, que ha apostillado: "Va a estar todo aislado y acotado".

"El lugar exacto donde se va a producir el fondeo va a ser dentro del interior del puerto, en el lugar donde ha determinado tanto la autoridad portuaria como la capitanía marítima, que es el lugar más seguro para realizar esta operación y a partir de ahí comenzar con el desembarco", ha señalado Barcones en una rueda de prensa.

Al respecto, ha recalcado que todas las zonas por las que van a transitar los pasajeros del crucero "van a estar aisladas". "Les digo que, con toda seguridad, no hay ninguna posibilidad de interrelación con la población civil. Va a estar todo aislado y acotado. Sólo van a acercarse los intervinientes autorizados, que van a disponer de los más altos estándares de protección", ha subrayado.