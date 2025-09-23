Nace 'Derechos al Futuro', un movimiento ciudadano un "futuro digital inclusivo, justo y al servicio de la ciudadanía"

La directora general de la Fundación Hermes y coordinadora del Observatorio de Derechos Digitales, Luisa Alli. - DERECHOS AL FUTURO

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 20 entidades académicas, sociales y empresariales han impulsado 'Derechos al Futuro', un movimiento ciudadano que busca "situar la dignidad de las personas y los valores democráticos en el corazón de la transformación digital" y garantizar que la innovación tecnológica "avance con equidad, ética y responsabilidad, construyendo un futuro digital inclusivo, justo y al servicio de la ciudadanía".

Según ha informado el movimiento, cuenta con un Manifiesto abierto a la adhesión de personas, empresas e instituciones que asumen "el compromiso de asegurar que el progreso tecnológico no deje a nadie atrás y que la digitalización se desarrolle bajo los principios del Estado de derecho, la dignidad humana, la autonomía individual y los valores éticos compartidos".

'Derechos al Futuro' nace en el marco del Observatorio de Derechos Digitales (ODD). A partir de este ecosistema surge Derechos al Futuro, que se define como "descentralizado, transversal y apartidista, orientado a movilizar a la ciudadanía y a las organizaciones hacia un cambio cultural de fondo".

La directora general de la Fundación Hermes y coordinadora del Observatorio de Derechos Digitales, Luisa Alli, ha afirmado que "la digitalización no puede estar desligada de los principios democráticos". "'Derechos al Futuro' es un llamamiento colectivo a garantizar que los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución y en la legislación europea se ejerzan también en el mundo digital. Solo así podremos hablar de un progreso tecnológico verdaderamente humano", ha añadido.

Entre las entidades que han respaldado la iniciativa, se hallan ka Asociación Europea para la Transición Digital, Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad (CERMI), eCivis, Ethosfera, Fundación Atresmedia, Fundación Diario de Navarra, Fundación Hazloposible, Fundación Hiberus, Fundación Instituto Hermes, Fundación la Caixa, Fundación Mobile World Capital, Fundación ONCE, Fundación para la Repoblación Sostenible, Fundación Telefónica, Galería Blanca Soto, Good Rebels, La Propagadora, entre otras.

Libelium, Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial (ODISEIA), Red.es, Red Points, Singularity Experts SL, TRIVU, Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga, Universidad de Comillas, Universidad de Navarra, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad San Pablo CEU, Universitat de València Estudi, Women 4 Cyber Spain también apoyan la iniciativa.

UN PASO DECIDIDO

"Sumarnos a Derechos al Futuro es dar un paso decidido para impulsar una ciudadanía digital crítica, responsable y consciente de sus derechos. No se trata solo de tecnología, sino de cómo ésta puede servir al bien común y al bienestar humano", ha afirmado José María Lasalle, profesor de Filosofía del Derecho en ICADE y exsecretario de Estado de Agenda Digital.

El movimiento cuenta también con la adhesión personal de profesionales y académicos como Noelia Amoedo (emprendedora digital y fundadora de Mediasmart), Alicia Asín (CEO de Libelium), Luisa Alli (directora general de la Fundación Hermes), Beatriz Escriña (subdirectora general de la Fundación Hermes), Enrique Goñi (presidente de la Fundación Hermes), Elena Ibáñez (fundadora de Singularity Experts), Paloma Llaneza (abogada y CEO de Razona Legaltech), José María Lasalle (profesor de Filosofía del Derecho en ICADE), Carlos López Blanco (presidente de la Fundación ESYS), Juan Moscoso del Prado (senior fellow en EsadeGeo), María Moya (CEO en Prodigioso Volcán).

También se han adherido Antonio Ortiz (analista tecnológico y fundador de Error500), Alex Romero (CEO y fundador de Alto Intelligence), Mercedes Siles (catedrática de Álgebra en la Universidad de Málaga), María Luz Rodríguez (catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la UCLM), Txema Valenzuela (socio fundador de La Propagadora) y Luis Villa (consultor de estrategia digital en Propelland), entre otros.

"Los creadores de contenido tenemos la oportunidad y la responsabilidad de acercar estas conversaciones a la gente joven. Derechos al Futuro es una invitación a usar la tecnología con ética, creatividad y conciencia", ha declarado Rodrigo Taramona, creador de contenido divulgador y conferenciante que colabora con la campaña.

Esta acción se enmarca en el Convenio suscrito entre Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y diversas entidades colaboradoras para el impulso a la implementación de la Carta de Derechos Digitales. Las actuaciones están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos NextGenerationEU.