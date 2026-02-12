Nace Henneo Motor, una nueva iniciativa editorial dedicada al sector del automóvil

El periodista y director de Auto Bild, David López, se pone el frente de Henneo Motor. - HENNEO

Henneo ha anunciado este jueves el lanzamiento de Henneo Motor, una iniciativa editorial dedicada a la información del sector del automóvil, con el periodista y director de Auto Bild, David López, al frente.

Según ha detallado el grupo de comunicación y tecnología, 20minutos --tanto en su versión impresa como digital-- reforzará su cobertura dedicada a la industria del automóvil dentro de su vertical 20Minutos Motor, abarcando tanto información económica como novedades de producto.

Por otro lado, estrenará un nuevo suplemento especializado de motor en la edición de papel de Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia, con contenidos como pruebas, comparativas, análisis de actualidad y nuevos lanzamientos.

Al frente de Henneo Motor estará David López. Especializado en automoción, cuenta con más de veinte años de trayectoria profesional en medios como Altas Prestaciones, Motor 16 y Auto Bild.

Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, empezó su carrera en la revista Altas Prestaciones, después pasó por Motor 16 y entró a formar parte de la redacción de Auto Bild en 2007, donde ha ocupado distintas responsabilidades.