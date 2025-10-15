Navarro (DGT) sobre los sistemas ADAS: "Nos van a ayudar de forma importante a reducir los siniestros viales"

Archivo - Vehículos en la carretera A-6 durante la operación retorno del verano, a 31 de agosto de 2025, en Madrid (España). La Dirección General de Tráfico (DGT) espera cinco millones de desplazamientos en el último dispositivo especial de tráfico del ve - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Tráfico, Pere Navarro, considera que la normativa europea de homologación de Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) marca un antes y un después en la seguridad vial. "Nos van a ayudar de forma importante a reducir los siniestros viales", ha afirmado.

Así lo ha indicado el responsable de la Dirección General de Tráfico (DGT), en la inauguración del primer encuentro MOVI-TEC, un foro organizado por la Fundación para la Seguridad Vial (Fesvial), en colaboración con la DGT, para analizar los vínculos entre movilidad, tecnología y seguridad desde una perspectiva transversal.

En este contexto, Pere Navarro ha explicado que "varios" de estos sistemas de ayuda a la conducción que vienen de serie en los vehículos van a servir para reducir los siniestros viales. Como ejemplo, ha señalado el Sistema de advertencia de somnolencia y pérdida de atención del conductor, que "podría evitar el 35% de los siniestros relacionados con la somnolencia o distracciones".

"El sistema de mantenimiento de carril evitaría el 25% de las salidas de la vía o la señal de frenado de emergencia podría evitar el 55% de las colisiones por alcance, el 25% de los atropellos mortales y el 27% de las colisiones con bicicletas, es decir, sistemas que nos ayudan y que evitan siniestros", ha indicado.

Asimismo, el director general de Tráfico ha reafirmado el compromiso que de la DGT con la implantación de estos sistemas y ha detallado que tiene una batería de medidas que buscan acercar esta tecnología a todos los conductores y mejorar la seguridad vial.

Entre estas acciones, Pere Navarro destacado la incorporación en el registro de Vehículos la clasificación EuroNCAP así como los ADAS con los que va equipado cada vehículo, lo que permitirá al ciudadano poder consultarlo gratuitamente en la web y en la app miDGT, al igual que sucede actualmente con las etiquetas medioambientales.

Además, ha avanzado que la DGT prepara campañas informativas para fomentar el conocimiento y la correcta utilización de estos sistemas, y que trabaja para que los ADAS se conviertan en un criterio prioritario en la regulación del acceso a zonas urbanas, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea y priorizando la protección de los usuarios más vulnerables. "La tecnología es una aliada, pero solo funcionará si la sociedad confía en ella y la entiende", ha afirmado.

Según estimaciones de la Comisión Europea, la implantación generalizada de los ADAS podría evitar hasta 25.000 fallecidos y más de 140.000 heridos graves en las carreteras europeas durante la próxima década.