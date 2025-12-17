Navidad y Nochevieja de 2025 serán más frías y secas de lo normal, según Eltiempo.es

Numeroso público con paraguas en la Avenida de la Constitución contemplando la iluminación navideña de la ciudad, a 16 de diciembre de 2025, en Sevilla (España). - Eduardo Briones - Europa Press

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Navidad y Nochevieja de 2025 se celebrarán con temperaturas por debajo de lo normal, con un ambiente más seco de lo habitual y posibles episodios de nieve en varias zonas de España, según la predicción de eltiempo.es.

El portal ha precisado que lo que se considera "normalidad" se basa en la media climática de los últimos 30 años "más no en las percepciones recientes" y que la atmósfera aún puede introducir matices y cambios.

En líneas generales, ha señalado que aunque el invierno astronómico comenzará este domingo acompañado de precipitaciones, frío y nieve, su predicción apunta a un diciembre con menos protagonismo de la lluvia en el oeste y el frío como elemento dominante en buena parte del país, especialmente según se acerca el Año Nuevo, cuando podría llegar un descenso térmico más acusado y un invierno más marcado.

Durante la semana de Navidad, el patrón térmico será relativamente homogéneo con gran parte de la Península con temperaturas ligeramente más frías de lo normal, sin grandes extremos, pero en un ambiente "claramente invernal", sobre todo durante las noches y primeras horas del día.

Además, eltiempo.es espera un déficit de lluvias en el oeste peninsular con una Navidad más seca de lo habitual en Galicia, Extremadura, el oeste de Castilla y León y Andalucía occidental. Asimismo prevé un ligero déficit en el centro peninsular y valores cercanos a la media en el este peninsular y el Mediterráneo.

Por el contrario, la semana navideña de Canarias quedará al margen de grandes anomalías, con jornadas bastante estables y dentro de lo esperable para estas fechas.

No obstante, el portal ha augurado que el cambio más significativo llegará al despedir el año, pues los mapas apuntan a un descenso térmico más marcado, con gran parte de la Península con temperaturas claramente más frías de lo normal y heladas más frecuentes en zonas del interior y en áreas de montaña, por lo que espera un inicio de enero plenamente invernal.

En cuanto a las precipitaciones, el escenario apenas varía respecto a Navidad. Mientas que el oeste y suroeste peninsular seguirán con un balance más seco de lo habitual, el este y el área mediterránea continuarán dentro de valores normales.