La semana será lluviosa en casi toda la Península y el invierno astronómico llega el domingo con ambiente invernal

Archivo - Dos personas se tapan la cabeza con la capucha de la chaqueta como consecuencia de la lluvia, a 6 de febrero de 2023, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones serán la nota predominante de los próximos días de esta semana en la mayor parte de la Península y el invierno astronómico, que comienza este domingo 21 de diciembre, llegará con un ambiente "plenamente invernal", según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

El portavoz ha precisado que este miércoles continúan los chubascos tormentosos localmente fuertes en la Comunidad Valenciana y Baleares y el jueves llegará un frente que provocará precipitaciones abundantes en Galicia, mientras que el viernes lloverá en la mayor parte de la Península con intensidad en zonas del norte.

Durante el fin de semana, continuarán las lluvias y habrá nevadas el domingo en las montañas, sin que se descarte que también pueda nevar en zonas más bajas. En cuanto a las temperaturas, descenderán a partir del viernes.

Por días, ha señalado que este miércoles persiste la situación de inestabilidad en el Tercio Oriental Peninsular y en Baleares, con chubascos y tormentas localmente fuertes y con granizo en el archipiélago Balear, Melilla, Cataluña y Comunidad Valenciana. En el resto del país, la situación será más "tranquila", con temperaturas diurnas más altas, especialmente en el oeste de la Península. Así, por ejemplo, en puntos de Andalucía se rondarán los 18ºC.

Los chubascos volverán a producirse este jueves en el litoral mediterráneo del sureste peninsular, también en Melilla e Ibiza, mientras que un frente bastante activo llegará al otro lado de la Península --al noroeste--, dejando precipitaciones en Galicia, Asturias y norte y oeste de Castilla y León.

Durante esta jornada, las lluvias serán abundantes y persistentes en Galicia, acompañadas de rachas muy fuertes de viento y temporal marítimo. Las olas en las costas gallegas podrán superar los siete metros (m), por lo que Del Campo ha recomendado no acercarse a playas, espigones o acantilados.

En general, este jueves las temperaturas nocturnas serán más bajas en el interior, con alguna helada débil y las diurnas serán más altas, sobre todo en el sureste y en el Cantábrico. Por ejemplo, el portavoz ha precisado que País Vasco y Cantabria rondarán los 18ºC de temperatura máxima, mientras que en el Valle del Guadalquivir y zonas de la costa mediterránea andaluza --ciudades como Almería-- rondarán los 20ºC.

Este frente irá avanzando de oeste a este y dejará este viernes lluvias a su paso en la mayor parte de la Península, que serán fuertes y persistentes en las comunidades cantábricas, también en el norte de Castilla y León, sin que se descarten en Cataluña. Sin embargo, el portavoz de AEMET prevé que serán menos probables en el sureste peninsular.

A su vez, la cota de nieve bajará a lo largo del día desde 1.600 m a 1.200 m en el noroeste peninsular y aunque las temperaturas nocturnas subirán, seguirá habiendo alguna helada en el interior oriental peninsular. Asimismo, las temperaturas diurnas bajarán. En concreto, gran parte de Castilla y León y de la zona centro quedarán por debajo de 10ºC.

FIN DE SEMANA FRÍO Y LLUVIOSO

Las lluvias continuarán marcando la jornada del fin de semana, con precipitaciones este sábado en Cataluña y Baleares, sin que se descarten en otras zonas del este peninsular debido al frente del día anterior, que estará en el este de la Península, y la llegada de otro frente nuevo hacia el noreste peninsular.

Por ello, este sábado persistirán las lluvias en comunidades cantábricas, noroeste de Castilla y León, así como en Galicia, donde los chubascos serán fuertes y persistentes. Además, las temperaturas seguirán bajando y la cota de nieve estará en torno a 1.200 m en el noroeste de la Península y en torno a 1.400 m en los Pirineos.

Este domingo es probable que las lluvias se extiendan a buena parte del territorio peninsular y a Baleares, aunque en el sureste serán más débiles y dispersas. De igual forma, las temperaturas continuarán bajando y, al mismo tiempo, la cota de nieve, por lo que Del Campo ha indicado que nevará en las montañas de la Península, como también en cotas más bajas --sobre todo en el norte peninsular-- y no ha descartado que nieve en zonas de la meseta norte.

Asimismo, ha señalado que es probable que el descenso térmico continúe en los días siguientes con un comienzo de la semana navideña, con heladas en amplias zonas del interior.

En Canarias, este miércoles y jueves habrá vientos en cumbres y lluvias en el norte las islas de mayor relieve. Aunque la intensidad del viento será algo menor el viernes y durante el fin de semana, seguirá soplando con rachas fuertes.

Según el portavoz de AEMET, el archipiélago continuará con nubes y las lluvias en el norte de las islas más montañosas, sin descartar alguna lluvia más aislada en otras zonas. Mientras, las temperaturas no experimentarán grandes cambios.