Archivo - Nepal. - Skanda Gautam / Zuma Press / Europa Press / Contac

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Nepal ha reclamado en la Cumbre del Clima (COP31) de Antalya (Turquía) un acceso más rápido y sencillo a la financiación climática y mayores inversiones en sistemas de alerta temprana tras el colapso glaciar y las inundaciones que, según Bloomberg, dejaron más de 1.400 muertos y un coste de recuperación de 5.000 millones de dólares.

Su ministra de Agricultura, Bosques y Medio Ambiente, Gita Chaudhary, ha pedido que el apoyo sea "rápido, accesible, simplificado y basado en subvenciones" y ha advertido de que las dificultades para obtener recursos reflejan "no solo una brecha de financiamiento", sino también "una brecha de equidad".

"Nos cuesta acceder a los recursos", ha indicado.

Chaudhary ha atribuido el colapso del glaciar en agosto a "una crisis sistemática creada por una industria de combustibles fósiles contaminante y explotadora que calentó nuestro planeta y derritió nuestras montañas".

En octubre, el Fondo de la ONU para responder a las Pérdidas y los Daños reservó de forma provisional una partida inicial de 21,6 millones de dólares para Nepal.

La financiación climática ha sido un tema de división en las negociaciones de la COP31, donde los países más pequeños presionan para obtener más fondos y las naciones desarrolladas insisten en que es necesario ampliar el grupo de donantes.

Nepal había señalado con anterioridad que exigiría una compensación climática a los mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo, incluidos China, Estados Unidos (EEUU) e India.

Junto a países como Bután, Kirguistán y Tayikistán, Nepal ha acudido a la cumbre de Turquía para pedir una mayor atención al calentamiento en las regiones montañosas y a los riesgos asociados.

Este martes, Japón se comprometió a crear una red en toda la región de Asia-Pacífico para promover el desarrollo de sistemas de alerta temprana que protejan contra fenómenos meteorológicos extremos y desastres naturales.

La ministra nepalí ha incidido en la necesidad de invertir en la observación y el estudio científico continuado de las montañas mediante conjuntos de datos transfronterizos, y de "traducir esa ciencia en sistemas de alerta temprana multiamenaza".