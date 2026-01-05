La nieve afecta a 17 carreteras secundarias en CyL, Cataluña, Comunidad Valenciana, Asturias y Navarra

Nieve en la localidad zaragozana de Aldehuela de Liestos (Zaragoza). - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La nieva afecta a 17 carreteras secundarias de Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) alrededor de las 14.00 horas. También permanece cortada por accidente la AP-2 en Zaragoza, a su paso por La Almolda y otro complica la circulación en la AP-7 en Benalmádena.

Así, permanecen cortadas la DSA-191 a la altura de Candelario en Salamanca; en Barcelona la BV-2204 en Santa Margarida de Montbui y en Tarragona la C-241d Santa Coloma de Queralt. En Navarra, está interrumpido el tráfico en la NA-2011 en Pikatua y en la NA-2012 en Irati.

Asimismo, es necesario el uso de cadenas en la SA-203 en Peña de Francia, en Salamanca, en la BV-4031 en Castellar de n'Hug en Barcelona, y en la AS-348 en Centenales (Asturias) y está prohibido el tráfico de camiones en la AV-941 en El Barco de Ávila y en Valencia están transitables pero con precaución la N-330 y N-420 en Ademuz y la CV-35 en Tuéjar.