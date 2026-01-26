La nieve afecta a un total de 84 carreteras en España, una en la red principal

Nieve en las carreteras de Segovia el sábado día 17 de enero de 2026
Nieve en las carreteras de Segovia el sábado día 17 de enero de 2026 - EUROPA PRESS
Publicado: lunes, 26 enero 2026 10:43
   MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

   El temporal de frío y nieve que continúa este lunes en buena parte de España afecta esta mañana a un total de 84 carreteras, una de ellas perteneciente a la red principal, mientras que el resto son vías secundarias.

   Según la información facilitada a Europa Press por la Dirección General de Tráfico (DGT), en torno a las 10.00 horas de este lunes se encuentra transitable con precaución la A-1 entre Somosierra (Madrid) y Cerezo de Abajo (Segovia).

   Las 83 vías restantes pertenecen a la red secundaria, con la peor parte en la comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León y Asturias. No obstante, se encuentran todas transitables con precaución.

   Ante el nuevo temporal, la DGT pide a los conductores que se informen del estado de las carreteras antes de circular y que no olviden ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno.

   En Castilla y León, la acumulación de nieve y hielo ha obligado a cortar cinco tramos de carreteras en las provincias de Salamanca y Zamora, y a usar cadenas en otros siete, según han informado a Europa Press fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

   En concreto, permanecen cortadas en la provincia de Salamanca dos tramos de la DSA-191 en Candelario y la SA-203 en El Cabaco. Por su parte, en Zamora están cerrados dos tramos de la ZA-103 en San Martín de Castañeda.

   No obstante, es necesario el uso de cadenas en la provincia de Salamanca en la SA-201 en La Alberca y en la BU-571 en Rio de la Sia en Burgos.

   En la provincia de León en la LE-142 en Fondebadón, en la LE-333 en Maraña (León); en la LE-331 en Puebla de Lillo; en la LE-321 en Redipuertas; en la LE 234 en Siero de la Reina; en la LE-233 en Besado (León) y en la LE-126 en La Baña.

