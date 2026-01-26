La nieve afecta a un total de 84 carreteras en España, una en la red principal

Nieve en las carreteras de Segovia el sábado día 17 de enero de 2026 - EUROPA PRESS

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El temporal de frío y nieve que continúa este lunes en buena parte de España afecta esta mañana a un total de 84 carreteras, una de ellas perteneciente a la red principal, mientras que el resto son vías secundarias.

Según la información facilitada a Europa Press por la Dirección General de Tráfico (DGT), en torno a las 10.00 horas de este lunes se encuentra transitable con precaución la A-1 entre Somosierra (Madrid) y Cerezo de Abajo (Segovia).

Las 83 vías restantes pertenecen a la red secundaria, con la peor parte en la comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León y Asturias. No obstante, se encuentran todas transitables con precaución.

Ante el nuevo temporal, la DGT pide a los conductores que se informen del estado de las carreteras antes de circular y que no olviden ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno.

En Castilla y León, la acumulación de nieve y hielo ha obligado a cortar cinco tramos de carreteras en las provincias de Salamanca y Zamora, y a usar cadenas en otros siete, según han informado a Europa Press fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

En concreto, permanecen cortadas en la provincia de Salamanca dos tramos de la DSA-191 en Candelario y la SA-203 en El Cabaco. Por su parte, en Zamora están cerrados dos tramos de la ZA-103 en San Martín de Castañeda.

No obstante, es necesario el uso de cadenas en la provincia de Salamanca en la SA-201 en La Alberca y en la BU-571 en Rio de la Sia en Burgos.

En la provincia de León en la LE-142 en Fondebadón, en la LE-333 en Maraña (León); en la LE-331 en Puebla de Lillo; en la LE-321 en Redipuertas; en la LE 234 en Siero de la Reina; en la LE-233 en Besado (León) y en la LE-126 en La Baña.