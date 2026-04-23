Nombres más comunes en España: buscador para consultar nombres de hombre, mujer, apellidos y su frecuencia

MADRID 23 Abr (EUROPA PRESS)

¿Cuál es el nombre más común en España? Este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica la estadística sobre nombres y apellidos más frecuentes correspondiente a 2025, que revela no solo la cantidad de personas que los llevan, sino otros datos como su edad media o su distribución por década de nacimiento o región.

Conocer la frecuencia de los nombres puede servir a los futuros padres como recurso para valorar nombres para poner a sus hijos y evitar inconvenientes que puedan producirles. Introduce en el buscador un nombre para consultar cuántas personas se llaman igual en España. También se puede ver la edad media de cualquier nombre.

¿CUÁLES SON LOS NOMBRES MÁS FRECUENTES EN ESPAÑA?

Como ya ha sucedido en años anteriores, María Carmen y Antonio son los nombres más frecuentes en España, cuya edad media es 62,6 y 58,7 años respectivamente, según el INE.

Para los hombres, Antonio destacan como el nombre más común con 590.938 personas y una edad media de 58,7 años, seguido por Manuel (56,5) y José (63,2).

En el caso de las mujeres, María Carmen es el nombre más popular con 618.622 personas que lo llevan, mientras que sus componentes individuales María y Carmen se acercan con cifras individuales. En ambos casos, la media de edad ronda los cincuenta años.

¿CUÁL ES EL APELLIDO MÁS REPETIDO EN ESPAÑA?

A diferencia de los nombres que pueden sorprender por sus edades o por su aumento en popularidad, el apellido más frecuente en España se ha mantenido: García. En segundo lugar está Rodríguez y el que se lleva el bronce es González.

¿CUÁL ES EL NOMBRE CON MAYOR Y MENOR EDAD MEDIA EN ESPAÑA?

El nombre con mayor edad media es Acracia con 87,4 años, aunque solo hay 28 personas con este nombre en todo el país.

En el caso del nombre más 'joven', el que tiene menos edad de media en 2025, es Oussaid con apenas un año.

¿LOS NOMBRES CLÁSICOS ESTÁN DESAPARECIENDO?

Los nombres, como otros elementos culturales como las formas de hablar o el vestido, también pasan por periodos marcados por modas populares. Por ello, aunque Antonio es el nombre masculino más común este año, su popularidad ha tenido una caída drástica desde los años setenta. Caso similar es el de José: de 116.631 entre los nacidos en los años sesenta a 11.789 entre los de la década de los 2010.

María Carmen, el nombre más común entre las mujeres, se encuentra en la misma situación. En la década de los sesenta llegaron a ponérselo a 173.841 recién nacidas en España, mientras que en la década de los 2010 apenas lo llevaron 2.115. Evoluciones similares han tenido nombres como Manuela o Mercedes.

¿QUÉ NOMBRE PREDOMINA EN CADA PROVINCIA?

En el siguiente mapa se puede visualizar el nombre más común en cada provincia en 2025. Los datos revelan la mayor frecuencia de Antonio en la mayor parte de las regiones, en especial en Andalucía Oriental y el sur de Castilla-La Mancha; mientras que entre los nombres femeninos, María Pilar ocupa el primer puesto en las tres provincias aragonesas y María Carmen en casi toda España.