Nueve personas murieron este fin de semana en carreteras españolas, entre ellas, dos motoristas y un peatón

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de nueve personas han muerto este fin de semana en nueve siniestros de tráfico en las carreteras españolas. Entre las víctimas ha habido dos motoristas y un peatón.

Según datos publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT), recogidos por Europa Press, ocho siniestros han ocurrido en vías convencionales y uno en autopista o autovía. Entre los siniestros han habido cuatro salidas de la vía, cuatro colisiones y un atropello a peatón.

La siniestralidad ha tenido lugar en: Valverde de Mérida (Badajoz), La Roca del Valles (Barcelona), Dúrcal (Granada), Oliola (Lleida), Torrejón de Velasco (Madrid), Antequera (Málaga), La Oliva (Las Palmas), Vigo (Pontevedra) y Mojados (Valladolid).

En el acumulado anual hasta el 5 de octubre se llevan contabilizados 877 fallecidos en las carreteras de España, 16 en lo que va de octubre.