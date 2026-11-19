MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El nuevo borrador de decisión general de la Cumbre del Clima (COP31) de Antalya (Turquía), que se ha dado a conocer este jueves, suprime el llamamiento explícito a acelerar la eliminación progresiva de los combustibles fósiles que recogía la versión del lunes. También elimina la petición de retirar lo antes posible las subvenciones ineficientes a estos combustibles que no aborden la pobreza energética ni las transiciones justas.

A su vez, mantiene la propuesta de elevar al 35% el peso de la electricidad en el consumo final mundial de energía para 2035, junto con las referencias a triplicar la capacidad renovable mundial y duplicar la tasa media anual mundial de mejora de la eficiencia energética para 2030. Sin embargo, ya no reproduce el llamamiento adicional a acelerar la transición energética mediante una mayor "electrificación limpia" que incluía el primer borrador.

El texto también elimina la referencia a que la triplicación de la financiación para adaptación alcance al menos 120.000 millones de dólares y la petición específica a los países desarrollados de aumentar urgentemente su provisión colectiva para este fin y presentar una hoja de ruta. No obstante, conserva el llamamiento a realizar esfuerzos para al menos triplicar la financiación para adaptación de aquí a 2035.

Por otra parte, mantiene la referencia, ya presente en el primer borrador, al aumento del 21% de la financiación climática procedente de los bancos multilaterales de desarrollo respecto al año anterior. El documento lo vincula a sus estimaciones para 2030 anunciadas en la COP29, consistentes en proporcionar 120.000 millones de dólares anuales y movilizar otros 65.000 millones en capital privado, unas cifras distintas del mínimo para adaptación que se ha retirado del texto.

"LOS DESAFÍOS MÁS IMPORTANTES, REDUCIDOS A UN PÁRRAFO"

La organización 350.org ha criticado que el borrador elimine toda referencia a la transición para abandonar los combustibles fósiles y a las hojas de ruta para lograrla, al tiempo que mantienen compromisos financieros "insuficientes" para los países en desarrollo.

A su vez, ha advertido que que el objetivo de electrificación del 35% no garantiza el uso de energías renovables y podría permitir una mayor dependencia del petróleo, el carbón y el gas, mientras se promueven tecnologías de captura de carbono que considera costosas y poco fiables.

De forma paralela, también ha denunciado la eliminación de la referencia a los 120.000 millones de dólares para adaptación en 2035 y la falta de una base y de hitos claros para triplicar esa financiación.

"Han reducido uno de los desafíos más importantes de nuestro tiempo a un párrafo inconveniente que preferirían eliminar, mientras dejan la puerta abierta para que los combustibles fósiles se disfracen de electrificación limpia", ha lamentado el jefe de estrategia política de 350.org, Andreas Sieber.

"UNA AMENAZA REAL PARA LOS PROCESOS DEMOCRÁTICOS"

Por su parte, el director de Políticas y Comunicaciones del Instituto de Investigación Grantham de la London School of Economics and Political Science, Bob Ward, ha valorado de forma positiva el borrador por proponer la Hoja de Ruta de Antalya a Addis Abeba sobre Financiación para la Adaptación y la Resiliencia y mejorar el acceso de los países más vulnerables al apoyo financiero.

Sin embargo, ha lamentado que se haya eliminado el llamamiento a garantizar la integridad de la información climática, presente en el primer borrador. En este sentido, Ward ha expresado su sospecha de que la supresión responde a presiones de algunos países y empresas de combustibles fósiles.

"Este es el lenguaje de las Naciones Unidas para abordar la desinformación, que ahora representa una amenaza real para los procesos democráticos y la acción climática en todo el mundo", ha indicado.