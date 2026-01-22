Un nuevo método español permite pronosticar erupciones volcánicas en entornos urbanos con dos días de antelación

Archivo - Imagen del volcán de Tajogaite en plena erupción. - CÉSAR HERNÁNDEZ (CSIC) - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una nueva metodología desarrollada por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y la Universidad de Valencia permite anticipar erupciones volcánicas en entornos urbanos con unas 48 horas de antelación, según ha informado este jueves el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

El trabajo, publicado en la revista 'Scientific Reports', describe un método "pionero en el mundo" que aplica algoritmos para determinar con precisión una señal precursora de la erupción unos dos días antes de que se produzca. En concreto, identifica una "transición" en el comportamiento de la memoria a largo plazo del magma.

Según ha detallado el CSIC, este se rige por un patrón a lo largo del tiempo a la hora de ascencer. Este patrón o memoria genera una serie de movimientos sísmicos relacionados entre sí de forma persistente y estable. Cuando la memoria cambia, se generan una serie temporal de terremotos, diferentes de los registrados con anterioridad. Esto revela que el magma ha dejado de estar 'estancado', o de moverse lentamente, para iniciar un ascenso imparable.

"Es decir, el cambio de patrón del magma, evidenciado a través de una sismicidad irregular, marca un punto de no retorno previo a la erupción", ha explicado.

La nueva herramienta también es capaz de determinar cuándo el volcán está perdiendo fuerza eruptiva. En concreto, los científicos pueden identificar a partir del algoritmo una tendencia asintótica, es decir, una señal de que el motor que alimenta la erupción se está agotando.

"Esta capacidad para predecir el cese potencial de la actividad es vital para la gestión de la emergencia, ya que permite a las autoridades empezar a planificar el retorno de la población y el inicio de la reconstrucción", ha añadido el organismo estatal.

Debido a su potencial impacto en la gestión de futuras erupciones volcánicas, este trabajo ha sido incluido por la Oficina para la Reducción de Desastres de la ONU (UNDRR, por sus siglas en inglés) en Preventionweb, su plataforma global de intercambio de conocimiento para la gestión de emergencias.

El trabajo se basa en la información recogida en 2021 por personal investigador del CSIC en la erupción del volcán Tajogaite (Cumbre Vieja, La Palma). En concreto, combina la modelación matemática de la ocurrencia de terremotos asociados al ascenso del magma desde nueve kilómetros de profundidad, con el trabajo de campo que se realizó durante la erupción del volcán de La Palma.

"Todo ello permitió definir señales asociadas a cambios en la dinámica eruptiva, encontrando que dicha erupción duró 86 días debido a cinco inyecciones profundas de magma", ha señalado el investigador del IGME-CSIC, Raúl Pérez.

De acuerdo con el experto, este nuevo enfoque abre vías poner en marcha sistemas de alerta temprana basados en el análisis de series temporales de terremotos volcánicos, aplicables a redes sísmicas en tiempo real durante la vigilancia de una crisis sismo-volcánica.