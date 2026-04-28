Los obispos alemanes reorganizan la formación sacerdotal: más mujeres, reflexión sobre la sexualidad y año sabático

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los obispos alemanes han reorganizado la formación sacerdotal, con mayor participación de mujeres, pruebas de aptitud psicológica, más reflexión sobre la sexualidad y un año sabático.

Así se desprende de la nueva 'Ratio Nationalis Institutionis Sacerdotalis', que sustituye a la normativa alemana anterior, de 2003, y que recoge las nuevas normas que establecen estándares vinculantes para la formación de los futuros sacerdotes, según ha informado el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.

En concreto, respecto al papel de la mujer, señala que cambiará significativamente pues hasta ahora su representación institucional era mínima y en el futuro participarán sistemáticamente en la formación y la selección. Así, las nuevas normas prevén la formación de equipos mixtos y la participación de mujeres cualificadas en los procesos de admisión al diaconado y al sacerdocio.

Además, en cuanto al apoyo psicológico, la normativa contempla evaluar la idoneidad de los pacientes desde el principio, identificar situaciones problemáticas y abordar el abuso de poder con mayor profesionalidad. Por primera vez, menciona explícitamente el abuso espiritual.

Asimismo, hace especial hincapié en la importancia de tener conocimientos sobre sexualidad, dinámicas de pareja y madurez psicoafectiva, y prevé que los candidatos examinen su propia historia sexual y reflexionen sobre su estilo de vida a la luz del voto obligatorio de celibato.

Sobre el programa de formación también se reestructura de forma que comenzará con un curso propedéutico de uno o dos años fuera del seminario para clarificar la vocación y la aptitud personal, y seguirá con una fase de discipulado centrada en el desarrollo personal.

A su vez, durante la transición a los estudios teológicos, las nuevas normas buscan el crecimiento de la espiritualidad y la identidad sacerdotal e incluyen un año sabático fuera del seminario. La formación concluye con la fase pastoral, que comprende la preparación directa para la ordenación al diaconado y al sacerdocio.

El presidente de la Comisión para las Vocaciones, el obispo Michael Gerber, ha destacado la importancia del desarrollo personal. "El cultivo de una vida de diálogo es esencial para un sacerdote. Por lo tanto, la formación no solo debe fomentar la adquisición de habilidades individuales, sino, sobre todo, promover el desarrollo personal", ha explicado.