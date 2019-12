Los obispos españoles aseguran que "claro" que dormirán tranquilos con un gobierno de PSOE y Podemos

Publicado 30/12/2019 17:09:26 CET

El secretario general de la CEE: "La Iglesia acoge a cualquier gobierno que se constituye legalmente"

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, ha asegurado que los obispos "claro" que dormirán tranquilos si se forma un gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

"Claro, porque los obispos, si son buenos creyentes, duermen tranquilos porque ponen su confianza en el señor del Universo. Por eso, quien no te puede dar la confianza definitiva, tampoco te la quita, quien te da la confianza es quien te la puede dar", ha afirmado Luis Argüello, en una entrevista concedida a Europa Press, al ser preguntado por si los prelados españoles dormirán tranquilos con un posible gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

La Iglesia, según ha precisado, acogerá a "cualquier" gobierno "que se constituya legalmente". Además, ha asegurado el compromiso de los obispos de "orar por los gobernantes", así como "su deseo de colaboración crítica", diciendo "con lealtad" su opinión respecto de las iniciativas que se propongan o que se lleven a cabo.

"En principio, la acogida de un gobierno que se constituye legalmente, siguiendo los resultados de las elecciones, la Iglesia acoge ese gobierno, cualquiera que sea", ha precisado Argüello, al tiempo que ha puntualizado que desean "que las propuestas que el gobierno realice sean para el bien común de todos".

A su juicio, el Estado del Bienestar se encuentra "en un momento en que necesita que todos arrimen el hombro", también la Iglesia. "No nos parecería una buena noticia que por parte del gobierno hubiese decisiones de exclusión a la hora de participar en la educación, en la sanidad, en los servicios sociales, en la acogida de migrantes o en el cuidado de tantas personas que viven solas y mueren solas en España", ha enfatizado.

En este sentido, los obispos esperan que el nuevo gobierno establezca los "cauces, los que ya existen e incluso otros nuevos" para que las organizaciones eclesiales puedan seguir presentes en estos ámbitos del Estado del Bienestar.

No obstante, Argüello ha indicado que desde la Conferencia Episcopal Española nunca han mantenido una "relación institucional" con Pablo Iglesias o, a nivel de partido, con Unidas Podemos. Esto no quiere decir que no se hayan encontrado con militantes de la formación morada en las diócesis, al igual que ocurre con el resto de partidos. "La mayoría de los obispos españoles tienen en su diócesis contacto con todos los políticos, hombres y mujeres de cualquier zona del arco parlamentario", ha puntualizado.

ASIGNATURA VOLUNTARIA Y RECUPERAR BIENES INMATRICULADOS

Precisamente, este 30 de diciembre, PSOE y Unidas Podemos han acordado en su programa de gobierno de coalición que la asignatura de religión será de carácter voluntario para los estudiantes, sin que haya una asignatura alternativa ni la nota sea computable a efectos académicos.

Así figura en el documento de 50 páginas titulado 'Coalición progresista: un nuevo acuerdo para España', que presentarán esta tarde los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en el Congreso de los Diputados.

El documento también contempla realizar las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia basadas en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros.