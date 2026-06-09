Obispos españoles bendicen el tren en el que viajan a Barcelona: "Aparta, señor, de sus recorridos todo peligro"

Los obispos españoles bendicen el tren en el que viajarán a Barcelona para seguir la visita del Papa León XIV - EUROPA PRESS

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, ha bendecido el tren de Iryo en el que viajarán a Barcelona para continuar con el la agenda de la visita del Papa León XIV en España.

La compañía Iryo ha puesto a disposición del episcopado español y de parte de la prensa acreditada uno de sus trenes Frecciarossa "de última generación", que ha personalizado con el logo y lema ('Alzad la mirada') oficiales de la visita.

"Pero esta bendición no es solamente para este tren es para toda la compañía, para todos los trabajadores de la compañía, todos los colaboradores, los directivos, por este detalle que han tenido ustedes grande de colaboración, de amistad", ha asegurado García Magán en la Estación de Atocha de Madrid.

El secretario general de los obispos también ha agradecido a la compañía su acción en italiano, por su "cooperación tan cercana, tan generosa" y ha deseado "lo mejor para su andadura" en España.

"Oremos señor Dios nuestro que guías los pasos del hombre y acompañas a tus hijos por los caminos de la tierra. Te bendecimos por las obras de la inteligencia humana y por este tren construido para unir pueblos, acortar distancias y facilitar el encuentro entre las personas", ha apuntado García Magán.

Además, como parte de la bendición, ha pedido que las personas que viajen en el tren "lo hagan con serenidad y confianza", que los maquinistas, técnicos y trabajadores "cumplan siempre su tarea con responsabilidad y acierto" y que este medio de transporte "sirva al bien común, al trabajo, al descanso, a la vida familiar y al progreso de la sociedad".

"Aparta, señor, de sus recorridos todo peligro, imprudencia o accidente, protege a los viajeros en cada trayecto y haz que lleguen felizmente a su destino, que quienes suban a este tren experimenten siempre tu cercanía. Y que el camino exterior que recorren les recuerde también el camino de la vida en el que tú nos acompañas hasta llevarnos un día a la Patria del Cielo", ha concluido.

El primer acto del Papa este martes en Barcelona será a las 13:00 horas, con un rezo en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, donde pronunciará una homilía. Ya a las 20:00 horas, tendrá lugar la segunda Vigilia de oración de este viaje, tras la celebrada con los jóvenes el pasado 6 de junio en la Plaza de Lima de Madrid.