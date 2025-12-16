Los obispos españoles condenan el atentado de Sídney y llaman al "cese de todo tipo de violencia antisemita"

Archivo - El presidente de la CEE, Luis Argüello, y el vicepresidente de la CEE, José Cobo, durante una asamblea plenaria. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Subcomisión para Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha condenado el atentado perpetrado el pasado domingo contra miembros de la comunidad judía reunidos en Sídney (Australia) con motivo de la festividad de Janucá, y ha hecho un "llamamiento al cese de todo tipo de violencia antisemita".

En un comunicado publicado este martes, y firmado por el obispo auxiliar de Sevilla y presidente de la subcomisión, Ramón Valdivia, y por el secretario técnico de la misma, Rafael Vázquez, los obispos se unen "a la Iglesia en Australia y al mensaje del Papa León XIV" y hacen llegar su pésame y oración a todas las víctimas "en estas trágicas circunstancias".

"No dejemos que la oscuridad del odio apague la luz de fraternidad. Trabajemos por impulsar comunidades que eduquen en la paz y la reconciliación, que sean auténticos signos proféticos de una nueva humanidad", concluyen.