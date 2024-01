Los obispos españoles expresan su "absoluta adhesión" al Papa Francisco

Archivo - Foto de archivo del obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes. - EDU BOTELLA - Archivo

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo de Cartagena, José Manuel Lorca, ha manifestado la "absoluta adhesión" con el Papa Francisco, al que ha definido como "fuente de comunión" y "de la unidad en la Iglesia".

"Quiero expresar la absoluta adhesión con el Santo Padre, en todos los campos y en todas las realidades porque creemos que él es la fuente de comunión y de la unidad de la Iglesia, que es la esencia de la Iglesia y en este momento no podemos expresar otra cosa que estar muy unidos. Pido al Señor todos los días para que le cuide y proteja en la salud", ha subrayado Lorca.

Así lo ha manifestado este lunes el obispo, antes de comenzar su discurso durante la entrega de los Premios ¡Bravo! de la Conferencia Episcopal Española.

Aunque el prelado no ha especificado los motivos particulares para expresar esta adhesión, este apoyo al Pontífice llega tras unas semanas en las que el Papa Francisco ha recibido una cascada de críticas por la aprobación de la declaración 'Fiducia Supplicans', que abrió en diciembre la posibilidad de bendecir a las parejas del mismo sexo.

Tras estas críticas, el Papa defendió recientemente, en una entrevista con el programa de televisión 'Che Tempo Che Fa', del Canal 9 italiano, la bendición de parejas del mismo sexo, y sugirió que quienes deploran esta decisión es porque han sacado "conclusiones feas" y no la entienden.

"A veces las decisiones no se aceptan, pero en la mayoría de los casos, cuando no se aceptan, es porque no se entienden", señaló Francisco. En el mismo sentido se ha pronunciado en una entrevista con el diario italiano 'La Stampa', en la que también ha admitido sentirse "a veces solo", aunque ha asegurado que sigue "siempre adelante, día tras día".