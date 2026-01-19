Obispos españoles expresan sus "condolencias" y se unen al "dolor" de los afectados en Adamuz (Córdoba)

Personal de la Cruz Roja llegando al hogar del pensionista de Adamuz, donde se ha instalado el centro de ayuda e información de familiares afectados por el accidente . A 19 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha expresado sus "condolencias" a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), al tiempo que ha deseado "la pronta recuperación de los heridos" y ha expresado que se une al "dolor" de las comunidades afectadas.

"Al conocer el grave accidente ferroviario ocurrido en Ademuz (Córdoba) en la tarde de ayer, deseamos expresar a las familias de las víctimas nuestra condolencia y a todos los heridos deseamos una pronta recuperación", ha manifestado la CEE en un comunicado.

La CEE se une también "al dolor de las comunidades afectadas y de toda la sociedad" y pide "oración por todas las víctimas en las celebraciones de la comunidad cristiana". "El Señor de la vida y de la paz conceda a las víctimas el don de la Vida y a sus familias esperanza y paz. A la Virgen dolorosa, cercana a todas las angustias, encomendamos a tantas personas que sufren", concluye el texto de la CEE.

En la misma línea se han expresado los obispos españoles en sus redes sociales su "dolor" y "cercanía" a las víctimas de Adamuz (Córdoba), tras el accidente ferroviario ocurrido en esta localidad que ha dejado, por el momento, 39 fallecidos y 152 heridos, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Interior.

"Consternado por el grave accidente de tren en Adamuz. Rezo por el eterno descanso de los fallecidos y por la pronta recuperación de los heridos. Me uno al dolor de sus familias. Pido para que encuentren en el Señor consuelo y fortaleza en estos momentos de tanto sufrimiento", ha asegurado en X el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán.

Su predecesor en el cargo y actual arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, ha avanzado también en X que la desde la Archidiócesis de Granada siguen las noticias y piden "a Dios por el eterno descanso de los fallecidos y el pronto restablecimiento de los heridos", además de expresar su "dolor" y "cercanía a las víctimas, afectados y familiares del grave accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba).

Mientras, el cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José Cobo, ha manifestado que siguen con "profundo pesar las informaciones sobre el grave accidente ferroviario ocurrido". "Rezamos por el eterno descanso de las víctimas, por la recuperación de los heridos, por sus familias y por quienes se entregan en las labores de asistencia", ha aseverado en la misma red social.

El obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, ha citado un versículo del Evangelio (Mateo 24, 42): "Velad, pues, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor" y, a continuación, ha añadido: "Dales, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz eterna. Sus almas y las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén".

En declaraciones a los medios, el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, también ha trasladado su "solidaridad" y "cercanía" y ha puesto a disposición de los afectados el apoyo de la Iglesia cordobesa y los medios de la parroquia y la diócesis.

Este domingo 18 de enero tuvo lugar un descarrilamiento sobre las 19,45 horas de un tren Iryo 6189 en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, ocurrido en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua. Por la vía contigua circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente.

Entre los 152 heridos, hay cinco muy graves, 24 graves --todos ellos hospitalizados-- y otros 123 en diversa consideración. Adif ha suspendido la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva durante este lunes, 19 de enero, a raíz del accidente de Adamuz (Córdoba), a causa del accidente.