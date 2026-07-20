Los obispos españoles felicitan a los "campeones" del Mundial de Fútbol: "¡Bravo España!"

Ferran Torres levanta la copa del Mundial de Fútbol. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los obispos españoles han felicitado a la selección española de fútbol, que este domingo se alzó con la Copa del Mundial tras vencer por 1-0 a Argentina.

"Era el partido de nuestras vidas. Es la segunda estrella. Será recordado por siempre. ¡BRAVO ESPAÑA!", reza el mensaje publicado por la Comisión Episcopal de Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Española (CEE) en su cuenta de la red social 'X' y recogido por Europa Press.

Además, con motivo de la final del campeonato, la CEE cambió su logo de esta red social, sustituyendo su tradicional fondo morado por una bandera de España.

Los prelados también han destacado las declaraciones del seleccionador español, Luis de la Fuente, en las que decía que vivir su fe "con coherencia" le da "seguridad para tomar decisiones en el fútbol y en la vida".

Esta postura ha recibido el apoyo público de varios obispos españoles. El arzobispo de Sevilla, José Ángel Sáiz Meneses, ha agradecido al equipo su éxito y ha destacado que el seleccionador nacional y varios jugadores vivieron su fe "con naturalidad y sin complejos".

"¡Enhorabuena a la Selección de fútbol de España por ganar brillantemente el Campeonato Mundial de Fútbol 2026! Gracias por todo lo que nos habéis hecho disfrutar. ¡Enhorabuena también al seleccionador nacional Luis de la Fuente, y a no pocos jugadores, por vivir y manifestar su fe con naturalidad y sin complejos!", subraya en un mensaje en X.

También ha felicitado y comentado el resultado del torneo el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo. "¡¡¡Enhorabuena a la Selección Española, campeona del mundo!!! Lo conseguimos. ¡¡¡A Dios gracias!!!", exclamaba Gil Tamayo tras la final del Mundial. Por su parte, el Arzobispado Castrense ha publicado una fotografía del futbolista Ferrán Torres con un crucifijo tatuado en el antebrazo derecho y un pasaje del Evangelio: 'Maestro, queremos ver un milagro tuyo'.

Precisamente, Torres, autor del gol que dio la victoria a España este domingo, dio "gracias a Dios" en sus primeras declaraciones tras la final. El delantero del FC Barcelona afirmó que el gol era de los 47 millones de españoles y añadió que "Dios da las cosas a quienes más se lo merece".