Obispos españoles piden "no cruzarse de brazos" ante la situación de los marinos varados en el estrecho de Ormuz

Cartel del Día de las Gentes del Mar. - CEE

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los obispos españoles han reclamado el "suministro inmediato de alimentos y agua potable" para los miles de marinos que están varados en el estrecho de Ormuz desde finales de febrero cuando estalló la guerra de EEUU e Israel con Irán, y subrayan que la respuesta "no puede ser cruzarse de brazos".

"No son solo cifras: son personas concretas, con rostros, nombres, familias, con vidas en pausa. Y eso nos obliga a mirar esta realidad de otra manera. Se requiere el suministro inmediato de alimentos, agua potable, realidades básicas para sostener esas tripulaciones. Desde luego, la respuesta no puede ser la indiferencia o el cruzarse de brazos", se lee en el mensaje, firmado por el obispo de Tui Vigo y promotor del Apostolado del Mar, Antonio Valín, publicado con motivo del Día de las Gentes del Mar y de la Festividad de Nuestra Señora del Carmen, patrona de los marinos, que se celebra el 16 de julio.

Según indica, estos acontecimientos recientes muestran que los problemas a los que se enfrentan los trabajadores del mar no son "aislados" sino que forman parte de "una realidad estructural que exige una respuesta humana, social y pastoral".

En concreto, advierte de que su realidad está marcada por "la lejanía, la dureza del trabajo, la incertidumbre y, muchas veces, la invisibilidad y el desconocimiento". También denuncia "condiciones laborales cada vez más exigentes, situaciones de abandono, riesgos crecientes en la navegación, desigualdades derivadas de la globalización o los cambios tecnológicos y medioambientales".

Frente a ello, aboga por cuidar a "las gentes del mar" que "sostienen una parte esencial del mundo". "Sin ellas, la vida, tal como la conocemos, no sería posible", aseguran, al tiempo que recuerdan que el transporte marítimo y la pesca son "fuente básica de la alimentación para millones de personas".

En este sentido, apunta que "el gran reto no es solo técnico o económico" sino "humano" porque "no basta con barcos más seguros o rutas más eficientes".

Asimismo, en línea con el lema de este año del Día de las Gentes del Mar, 'María, madre marinera, haz de nosotros una barca abierta a todos', invita a "ser barca abierta, disponible, acogedora, cercana a toda persona".