Los obispos españoles reivindican "el matrimonio" y advierten de que "se encuentra desprestigiado y en decadencia"

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los obispos españoles han reivindicado a la familia y han apelado a su "vocación de santidad" en medio de un mundo donde, según advierten, el matrimonio se encuentra "desprestigiado" y "en decadencia".

"En el mundo actual, donde el matrimonio se encuentra desprestigiado, en decadencia, por el egoísmo, la falta de compromiso, la individualidad imperante, la exacerbación del yo y las dificultades económicas y materiales para llevar a cabo un proceso de vida en común, se pone más de relieve la necesidad de matrimonios santos que, con su testimonio audaz e incansable, sean testigos firmes de Cristo en esta santa vocación", subrayan en un mensaje de la Subcomisión para la Familia y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y consultado por Europa Press.

En el texto, titulado 'Matrimonio, vocación de santidad' y publicado con motivo de la Jornada de la Sagrada Familia, que se celebra el 28 de diciembre, añaden que hacen falta "familias que, como Iglesia doméstica, sean testigos vivos del amor de Cristo por su esposa, la Iglesia, manifestando con su vida cotidiana la gracia que las capacita para responder a la llamada de Dios y reflejar su amor único y entregado".

En concreto, los obispos señalan que el camino vocacional de cada persona es "un plan único trazado por Dios, que se va revelando en el tejido real de la vida" y precisan que, en el caso del matrimonio, "la llamada no se percibe habitualmente como una decisión previa y abstracta --como si primero uno descubriera su vocación al matrimonio y solo después encontrara a la persona adecuada--, sino que nace precisamente en el encuentro con alguien concreto".

"Es en el amor hacia una persona determinada donde el hombre y la mujer descubren que Dios los llama a vivir una comunión estable y fecunda, a hacer de ese vínculo una entrega total y definitiva. Así, la vocación matrimonial no se separa de la experiencia humana del amor, sino que la eleva, la purifica y la plenifica con la gracia de Dios. De este modo, cada historia de amor auténtico puede convertirse en lugar de llamada y de misión", subrayan.

Asimismo, aseguran que "la vocación matrimonial" es "el germen de la sociedad" que "la hace crecer, la enriquece y aumenta" y enfatizan la importancia de que el amor sea "fecundo" incluso en los casos de "infertilidad".

"Sin unos esposos abiertos a un amor fecundo, la vocación al matrimonio pierde uno de sus sentidos fundamentales: ser prósperos; aun en los casos de situaciones de infertilidad es la fecundidad lo que les da sentido y los realizará", precisan.

A su vez, añaden que el matrimonio es "una verdadera vocación, llamada a visibilizar, nítida y abiertamente, el amor con mayúsculas sin rebajas ni aditamentos que lo desvirtúen".

Además, los prelados recuerdan a san Juan Pablo II quien, en la exhortación apostólica Familiaris consortio, dice que "entre los numerosos caminos, la familia es el primero y el más importante"; y al Papa León XIV cuando dijo que "el matrimonio no es un ideal, sino el modelo del verdadero amor entre el hombre y la mujer" o cuando puso ejemplos de matrimonios santos. "Es un error desvincular la santidad del matrimonio", agregan.

Los obispos también piden por todas aquellas familias que se encuentran "en situaciones difíciles, de adversidad o de guerra" para que "encuentren consuelo y puedan, a pesar de sus circunstancias, sentirse amados y acompañados".