Los obispos esperan que el brote de hantavirus en el crucero no ponga en peligro la visita del Papa

El obispo de Canarias, Mons. José Mazuelos (i), interviene durante la presentación de la agenda oficial del Papa León XIV para su próximo viaje a España, a 6 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

Los obispos españoles esperan que el brote de hantavirus en el crucero que se dirige a las islas Canarias no ponga en peligro la visita del Papa León XIV a España, prevista del 6 al 12 de junio, y en el marco de la cual recalará en el archipiélago.

"Espero que no (la ponga en peligro), estamos hablando de algo muy mediático, el crucero, la infección, pero haciendo bien las cosas se controlará todo en ese sentido y una infección de virus puede venir cuando menos lo esperemos", ha comentado el obispo de Canarias, José Mazuelos que, además es médico, durante una rueda de prensa que ha tenido lugar este miércoles en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE) para hablar sobre el viaje del Pontífice a España, con motivo de la publicación por parte del Vaticano de la agenda oficial de la visita.

Preguntados por si temen que el brote afecte al viaje, el obispo ha lanzado un mensaje de tranquilidad ya que "en este caso es una infección que está controlada. "Está conocido también el virus y bueno, es raro que pase a ser una pandemia, no se espera ahora mismo pandemia, Dios no lo quiera", ha añadido.

Según la agenda oficial del viaje, publicada este miércoles por el Vaticano, está previsto que el Papa llegue las Palmas de Gran Canaria el 11 de junio, recuperando la visita soñada por su antecesor, el Papa Francisco, que deseaba acudir a las islas para volver a poner el foco de la agenda mundial sobre las realidades del fenómeno migratorio.

De hecho, el primer discurso de Robert Prevost en el archipiélago tendrá lugar en un encuentro con las realidades de acogida a los migrantes en el puerto de Arguineguín.

El viernes 12 de junio, el Papa se trasladará a Santa Cruz de Tenerife y mantendrá un encuentro con migrantes del centro 'Las Raíces', un centro de acogida temporal de migrantes bajo titularidad del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pero cuya gestión corre a cargo de la ONG Accem. Asimismo, tendrá otra reunión con las realidades de integración de los migrantes en la Plaza del Cristo de la Laguna.

A las 12.15 horas, León XIV pronunciará la última homilía de su viaje a España en una misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife y a las 15.00 horas pondrá rumbo a Roma.