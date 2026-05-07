Obispos, iglesias evangélicas y ortodoxas defienden su labor con migrantes y rechazan su "criminalización y exclusión"

La presidenta de la Mesa y secretaria ejecutiva de FEREDE, Carolina Bueno Calvo, interviene durante la presentación del Informe sobre la atención de las Iglesias a las personas migrantes, en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Episcopal Española (CEE), junto a las iglesias evangélicas y ortodoxas presentes en España se han unido este jueves para reivindicar su labor asistencial con los migrantes, pedir "respeto" para las personas en situación irregular y mostrar su rechazo a la "criminalización y exclusión" de este colectivo.

"Desde nuestra fe, afirmamos que toda persona, independientemente de su origen o situación administrativa, merece ser tratada con respeto, justicia y compasión", subrayan en un informe de la Mesa de diálogo interconfesional de España titulado 'Iglesias cristianas en apoyo de las personas migrantes'. "Hacemos un llamado para que se promuevan leyes justas, caminos seguros de migración y políticas de integración real, sin criminalización ni exclusión", añaden.

El documento, que ha sido presentado este jueves en la sede de la CEE, en Madrid, está firmado, además de por la propia Conferencia Episcopal, por la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), la Metrópolis de España y Portugal del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, el Obispado Ortodoxo Rumano de España y Portugal, el Obispado de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Moscú en España, la Iglesia Apostólica Ortodoxa de Armenia, la Iglesia Siro-Ortodoxa de Antioquía Iglesia Española Reformada Episcopal (Comunión Anglicana), la Iglesia Evangélica Española, la Iglesia Evangélica de habla alemana (Madrid) y la Iglesia de Inglaterra (Diócesis de Europa).

Durante la presentación, han leído el informe la presidenta de la Mesa y Secretaria ejecutiva de FEREDE, Carolina Bueno; el presidente de la CEE y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello; y el obispo de la diócesis ortodoxa rumana de España y Portugal, Timotei Lauran, quienes han destacado que, con este informe quieren mostrar la labor social y de acogida a migrantes.

"Con humildad, pero con firmeza, afirmamos que muchas veces estamos allí donde no llegan las instituciones, ofreciendo ayuda directa y apoyo humano a quienes más lo necesitan. Sin embargo, nuestra responsabilidad no termina en la acción directa. También sentimos el deber de levantar la voz frente a las injusticias, la discriminación y las políticas que marginan o deshumanizan a las personas migrantes", subrayan.

En este sentido, hacen un llamamiento a "que se promuevan leyes justas, caminos seguros de migración y políticas de integración real, sin criminalización ni exclusión".

También piden "prudencia y responsabilidad en el tratamiento de la información en torno a las personas migrantes" invitando a "mostrar el rostro humano de la migración, lejos de prejuicios y estigmatizaciones", y advierten de que las palabras crean "imaginarios colectivos" y pueden "construir puentes o levantar muros".

Asimismo, en el informe recogen algunos datos sobre la labor social que realizan. Por ejemplo, señalan que las iglesias y entidades sociales evangélicas atienden a unas 150.000 personas migrantes anualmente mediante sus programas de acogida, integración laboral, acompañamiento legal, formación en idioma, actividades socioculturales y apoyo psicológico. Además, destacan que cuentan con 4.763 lugares de culto registrados que realizan "una labor de atención primaria, así como de integración y acompañamiento".

A su vez, ponen de relieve que las iglesias ortodoxas cuentan con 241 lugares de culto donde se realiza "una labor de acompañamiento, apoyo familiar, integración social y laboral y asistencia espiritual", con "una ayuda directa a migrantes en situación de vulnerabilidad, incluyendo repatriaciones, servicios de orientación, apoyo jurídico y atención a personas enfermas, mayores o sin hogar".

Mientras, destacan que la Iglesia católica realiza su labor de atención primaria, acompañamiento e integración a través de las 22.921 parroquias distribuidas en las 70 diócesis españolas, además de las 3.900 comunidades religiosas, 79 asociaciones y movimientos laicales, 4.925 centros de educación y 17 universidades católicas, los 972 centros sanitarios de la Iglesia católica, los 9.060 centros asistenciales y los 160 centros de asistencia específicamente orientados a la asistencia de inmigrantes, refugiados y prófugos. En 2024, según indican, se contabilizaron 484 proyectos puestos en marcha en las distintas diócesis de España.