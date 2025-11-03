Los obispos organizan una oración ecuménica el 20 de noviembre por el 1.700 aniversario del Concilio de Nicea

Archivo - Cristo Crucificado de la Buena Muerte, de Juan Manuel Miñarro, en el altar mayor de la catedral de Santa María la Real de la Almudena. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La catedral de la Almudena acogerá el próximo jueves 20 de noviembre una celebración ecuménica organizada por la Conferencia Episcopal Española (CEE), con motivo del 1.700 aniversario del Concilio de Nicea, considerado el primer Concilio ecuménico de la Iglesia Católica.

Esta oración ecuménica se celebrará a las 20:00 horas, y tendrá lugar en el marco de la próxima reunión de la Asamblea Plenaria de los obispos de este mes de noviembre.

En el acto se hará pública una declaración conjunta con el resto de las confesiones cristianas en España, un texto que fue aprobado por los obispos de la Comisión Permanente en su reunión número 271, celebrada del 30 de septiembre al 1 de octubre de 2025, en Madrid.

La Subcomisión para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso de la CEE, que preside el obispo Ramón Valdivia, ha sido la encargada de redactar y consensuar el texto y organizar el acto ecuménico.