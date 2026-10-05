Los obispos publican una guía para dar respuesta al aumento de niños en edad de catequesis sin bautizar

Archivo - Fachada de sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado ha presentado una nueva 'Guía para acompañar el proceso de iniciación cristiana con el catecismo Jesús es el Señor', para ayudar a las parroquias y a los catequistas en el acompañamiento de los niños dentro de su proceso de iniciación cristiana y, entre ellos, a los niños que no han sido bautizados.

Según ha informado la CEE en un comunicado, uno de los aspectos a los que quiere dar respuesta esta nueva publicación es "el aumento de niños en edad catequética que todavía no han recibido el bautismo y que acuden a las parroquias". La guía pretende ofrecer recursos para acompañar también a estos niños dentro de los procesos de iniciación cristiana.

Asimismo, incorpora indicaciones para favorecer la participación en la catequesis de niños con discapacidad, con el objetivo de ayudar a los catequistas a integrarlos dentro de los procesos ordinarios de iniciación cristiana.

Esta nueva publicación, editada por la Editorial EDICE de la Conferencia Episcopal Española, ofrece temas para las distintas etapas del proceso catecumenal, facilitando a los responsables de la catequesis adaptar el proceso de iniciación cristiana a las diferentes situaciones que se presentan actualmente en las parroquias.

La guía, disponible desde finales de septiembre, parte del catecismo 'Jesús es el Señor' y también pretende acompañar a las familias de los niños desde propuestas concretas.