Observatorio para la Libertad Religiosa pide a Marlaska que aumente la seguridad en iglesias tras el ataque en Montefrío

Archivo - Campanas en una iglesia. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) ha pedido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que aumente la seguridad en las iglesias y para los cristianos tras el ataque en Montefrío (Granada), donde un hombre de 45 años fue detenido el pasado lunes por agredir con un hacha a dos mujeres y otro varón.

"No es 'un loco', como intentan hacernos creer quienes no quieren hablar de terrorismo, es yihadismo", ha denunciado la presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa, María García.

Según ha advertido, estos hechos se suman al que tuvo lugar, en noviembre, cuando un individuo se abalanzó con un cuchillo contra tres personas en el madrileño barrio de Vallecas y que está siendo investigado por la Audiencia Nacional como posible terrorismo yihadista; al del sacristán asesinado en enero de 2023 en Algeciras o a la detención de varios adolescentes en Elche que planeaban atentar contra una basílica.

"No podemos ignorar las amenazas del Daesh. Sabemos de lo que son capaces", ha alertado la presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa. Por ello, han iniciado una recogida de firmas para pedir al ministro del Interior que aumente la seguridad en los templos.