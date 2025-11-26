OCDE prevé un aumento medio global de la temperatura de 2,1ºC en 2050 y reclama políticas "más integrales"

Archivo - Vista del pantano de Riudecanyes, a 4 de mayo de 2023, en Tarragona, Catalunya (España). - Laia Solanellas - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cambio climático provocará un aumento medio global de la temperatura del planeta de 2,1ºC para 2050, según proyecciones recogidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Además, se prevé que el índice medio de abundancia de especies terrestres seguirá disminuyendo (de 59,7 a 56,5) y que aunque la contaminación del aire descienda, el excedente de nitrógeno aumentará en un tercio y las fugas de plásticos al medioambiente crecerán en casi dos tercios.

Para hacer frente, los gobiernos pueden recurrir a varios instrumentos que permitirían ofrecer respuestas políticas "más integrales y eficaces", como, por ejemplo, alinear financiación e inversión con los objetivos integrados en materia de cambio climático, biodiversidad y contaminación. Esta es la principal conclusión del informe 'Perspectivas Ambientales de la OCDE acerca de la Triple Crisis Planetaria: desafíos, evolución y vínculos entre políticas', publicado este miércoles.

Para llegar a ella, el organismo ha estudiado documentos internos de diez países: Argentina, Australia, Canadá, China, Francia, India, Indonesia, Japón, Perú y Uganda. La investigación hace hincapié en que los retos ambientales están cada vez más interrelacionados, es decir, que el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y las presiones sobre los recursos tienen efectos los unos sobre los otros hasta causar una "triple crisis planetaria".

De igual forma, indica que hay una "estrecha correlación" entre las políticas que abordan cada uno de estos desafíos ambientales. Según detalla, los diez países que ha analizado documentan "relativamente bien" las interconexiones entre el cambio climático y la biodiversidad. Sin embargo, no recogen en líneas generales los vínculos con la contaminación.

Además, considera que las políticas explícitamente dirigidas a gestionar las disyuntivas siguen siendo limitadas, especialmente en materia de contaminación. Para ofrecer respuestas políticas "más integrales y eficaces", la OCDE también ha aconsejado a los países que gestionen posibles concesiones en la transición hacia una energía limpia, como las presiones sobre la tierra, la demanda de materiales y los efectos al final de la vida útil.

Asimismo, les ha invitado a transformar el uso de los recursos y promover modelos de economía circular para reducir los residuos, la contaminación y la demanda de materias primas y a mejorar la sostenibilidad de los sistemas alimentarios y el uso de la tierra para reducir las emisiones, reforzar la biodiversidad y aumentar la resiliencia al estrés climático e hídrico.

Por otro lado, la OCDE ha aconsejado resolver las principales deficiencias de los estudios y valoraciones e incorporar consideraciones sobre interrelaciones en los informes y planes nacionales.

"Para poder diseñar respuestas políticas eficaces, es fundamental comprender los vínculos que existen entre los distintos retos medioambientales, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Al coordinar las acciones encaminadas a hacer frente a estos retos, los países pueden alcanzar sus objetivos ambientales de manera más eficaz, de acuerdo con sus circunstancias particulares", ha recalcado el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann.