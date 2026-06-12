Oceana reclama planes de gestión para las áreas marinas del Life Intermares: 92.000 km2 "sin protección efectiva"

Archivo - Coral negro (Leiopathes glaberrima). Expedición Oceana Ranger 2010. - ÁNGELES SAEZ / OCEANA - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ONG Oceana ha reclamado al Gobierno planes de gestión "urgentes" para todas las áreas incluidas en el proyecto Life Intermares, cuyos resultados ha presentado este viernes en Valencia el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Según ha denunciado, hay "91.485 kilómetros cuadrados (km2)" de áreas marinas protegidas sin estos planes, "una superficie mayor que Andalucía".

Según ha dicho, MITECO ha confirmado en el acto de hoy que "aún no se ha aprobado ninguno de los diez planes de gestión previstos para espacios marinos de la Red Natura 2000 y el corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo". "En varios casos, estos planes acumulan retrasos desde 2014, sobrepasando el plazo legal de seis años y dejando sin protección efectiva especies y hábitats vulnerables", ha denunciado.

Para Oceana, esta situación es "especialmente grave" después de que el Ejecutivo anunciara su compromiso de reforzar la gestión efectiva de las áreas marinas protegidas y aprobar 40 nuevos planes de gestión para el próximo mes de julio en la Conferencia de Naciones Unidas sobre los Océanos celebrada en Niza (Francia) el año pasado.

"Diez de ellos (cuatro actualmente en consulta pública) corresponden a las áreas de mayor tamaño y se están desarrollando dentro de Intermares, uno de los mayores proyectos Life de la Unión Europea (UE), con un total de 50 millones de euros en fondos públicos para proteger especies y fondos de gran valor ecológico", ha resaltado.

El asesor sénior de Oceana Michael Sealey ha tachado de "inaceptable" la falta de aprobación de planes y ha recalcado que las áreas de la Red Natura 2000 "no pueden cumplir sus objetivos de conservación y restauración, ni incrementar la resiliencia frente al cambio climático sin una gestión adecuada". "Esta ausencia de medidas pone en peligro a los sectores que dependen directamente del mar, especialmente la pesca", ha señalado.

Por otro lado, Oceana también ha criticado que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) solo haya aportado información sobre la actividad pesquera en algunas de estas áreas, un dato según dice la ONG "crucial" y "requerido" por Intermares para poder diseñar una gestión pesquera adecuada. "Este ministerio debe, además, aprobar restricciones para artes de pesca que dañen los hábitats protegidos en estas áreas", ha incidido.

A juicio de la ONG, los planes de gestión de las áreas marinas constituyen una pieza "esencial" para ofrecer seguridad jurídica y previsibilidad a todos los sectores que desarrollan actividades en el medio marino, incluyendo la pesca. "Sin una gestión pesquera adecuada y permitiendo el arrastre de fondo en áreas marinas protegidas, será imposible que España alcance el objetivo de proteger el 30% de sus aguas en 2030 y, dentro de él, un 10% bajo protección estricta", ha recalcado.