La OCU recomienda adelantar las compras a agosto y acudir a programas de libros usados para ahorrar en la vuelta al cole

Archivo - Cuadernos en la papelería Folder Hermosilla, a 27 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recomendado para ahorrar en la 'vuelta al cole' adelantar las compras a agosto, cuando hay más disponibilidad y empiezan las ofertas, además de acudir a iniciativas de intercambio de ropa, material escolar y libros. "Siguiendo algunos de estos sencillos consejos es posible rebajar los más de 500 euros en gastos de vestuario y material escolar por hijo estimados para empezar el colegio", ha señalado la organización.

En este sentido, ha incidido en la importancia de hacer una lista de lo que uno ya tiene en casa para evitar compras innecesarias y reducir el impacto de cada cual sobre el medioambiente. Además, ha recomendado priorizar las tiendas físicas a la hora de hacer las adquisiciones "para probar sin equivocarse" y ha pedido no "volverse loco" con las ofertas. "Olvide la promoción de diez carpetas si sólo necesita tres", ha ejemplificado.

A su vez, ha sugerido acudir a iniciativas de intercambio de ropa y material escolar usado entre padres y asociaciones escolares y consultar los programas de libros gratuitos en préstamo que ofrecen las comunidades autónomas (CCAA) a través de los colegios. En este último caso, ha admitido que suele ser necesario solicitar los libros "con varios meses de antelación".

Si el menor va a necesitar una 'tablet' o un ordenador portatil, la OCU ha abogado por comparar modelos y precios en distintos comercios, ya que la diferencia de una misma marca en función de la tienda puede ser de "hasta 150 euros". En el caso de las lecturas recomendadas, ha apuntado a la posibilidad de acudir a una biblioteca o preguntar a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) por si gestionan el préstamo o la venta rebajada de libros ya usados por otros alumnos.

Más allá de ello, ha recomendado salir a hacer las compras para la 'vuelta al cole' sin los menores salvo en lo concerniente a probarse la ropa. "Da igual la edad, es probable que se encaprichen con artículos de marca o que incluyan sus personajes favoritos, por lo general bastante más caros", ha indicado.

A su vez, ha recordado que el inicio del curso escolar es un buen momento para recuperar los buenos hábitos en la alimentación de los menores. "Para el recreo o la merienda evite la bollería industrial y las bebidas edulcoradas y sustitúyalas por fruta, frutos secos, leche y bocadillos caseros con pan integral... Es mucho más saludable y no resulta necesariamente más caro", ha apuntado.