La ola de calor se acabará el jueves, pero los termómetros seguirán marcando más de 35ºC en centro y este peninsulares

Vecinos y visitantes de Málaga bajo los efectos de la segunda ola de calor. A 6 de julio de 2026 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ola de calor durará hasta el jueves, día en el que comenzarán a bajar las temperaturas por el suroeste peninsular, de acuerdo con la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. Durante el fin de semana predominarán los descensos térmicos, pero buena parte del país seguirá registrando valores muy elevados.

De hecho, se superarán los 35ºC en amplias zonas, sobre todo del centro y del este peninsular, y también en Baleares. Incluso podrán alcanzarse los 38 a 40ºC, especialmente el sábado. Por zonas, será el tercio oeste de la Península el área donde más refresque y, aunque todavía hay incertidumbre al respecto, podría haber un nuevo repunte de las temperaturas a comienzos de la semana que viene.

En este sentido, Del Campo ha advertido que el peligro de incendios continuará muy alto o extremo en la mayor parte de España. A partir de mediodía podrán formarse tormentas en puntos del interior, sobre todo en la mitad norte, que podrán estar acompañadas de granizo y de rachas intensas de viento.

Del Campo ha apuntado a que el calor muy repartido continuará este miércoles, día en el que se registrarán ligeros descensos de temperatura en el Cantábrico y en el entorno del Golfo de Cádiz, pero en el que se continuará registrando mucho calor en el resto del territorio. De hecho, los valores térmicos repuntarán en el Mediterráneo y se superarán de 38 a 40ºC en buena parte del este, centro y sur de la Península, así como en Baleares.

Por su parte, se sobrepasarán de 40 a 42ºC en puntos del Bajo Ebro, interior de Tarragona y provincia de Valencia. En este sentido, el portavoz de AEMET ha pedido "precaución" ya que el calor es "extremo". Por otro lado, ha señalado que por la tarde se formarán tormentas en zonas del norte y del este peninsulares y habrá posibilidad de que éstas vayan acompañadas de vientos muy fuertes y de granizo.

Las temperaturas bajarán el jueves en Extremadura y en buena parte de Andalucía y lo harán de forma ligera en el Mediterráneo. A pesar de ello, Del Campo ha incidido en que se continuará registrando mucho calor. De forma generalizada los termómetros marcarán más de 36ºC y llegarán a más de 40ºC en el nordeste, zona centro, interior de las regiones mediterráneas y puntos de Baleares. Un día más podrán registrarse tormentas con posible granizo y rachas fuertes de viento en zonas del norte y este de la Península.

BAJADA DE TEMPERATURAS EN TODA ESPAÑA EL VIERNES

El viernes habrá bajadas de temperaturas en todo el país, de acuerdo con el pronóstico. Aún así, el calor seguirá siendo muy intenso. Por ejemplo, se alcanzarán 38ºC en Palma de Mallorca, 40ºC en Zaragoza o Lleida y 36ºC en Madrid. Por zonas, será en el oeste peninsular donde más se notará la bajada, sobre todo en áreas andaluzas. De esta manera, Sevilla se quedará en unos 32ºC. De forma paralela, el portavoz de AEMET apunta a que también podría haber tormentas en zonas de montaña.

En lo que respecta al fin de semana, Del Campo ha apuntado a que habrá subidas de temperatura en función del día y del área concernida. Por ejemplo, el sábado subirán los termómetros en el Cantábrico notablemente y lo harán de forma ligera en el interior peninsular. Sin embargo, bajarán en el área mediterránea y Baleares. Mientras tanto, el domingo bajarán en el oeste con un descenso que además podría ser acusado en Galicia y oeste de Castilla y León y de forma más ligera en el centro.

"En definitiva, sábado muy caluroso, con máximas de 36 a 38ºC en amplias zonas del interior peninsular, y el domingo calor sobre todo en la mitad este y Baleares. Con estas zonas, las máximas serán superiores en muchos puntos a 36ºC. En cambio, en el oeste peninsular quedarán en general por debajo de los 34ºC", ha resumido el portavoz de AEMET.

Según ha explicado, durante estos días habrá además la posibilidad de que se registren tormentas en el norte de la Península, sobre todo en zonas de montaña. De cara a la semana que viene, ha avanzado que podría haber de nuevo un repunte de las temperaturas, con calor muy intenso en el este de la Península y Baleares. Sin embargo, aún hay incertidumbres al respecto.

Por último, en relación con Canarias, Del Campo ha indicado que las temperaturas se normalizarán a partir del jueves. Mientras tanto, este miércoles se superarán los 38ºC en puntos de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. Por otro lado, crecerán las nubes de evolución durante el fin de semana y podrá haber precipitaciones en el norte de las islas de mayor relieve.