La ola de calor empieza a remitir hoy, con bajadas generalizadas desde mañana y tormentas en norte y oeste peninsulares

Archivo - Unos turistas pasean por la ciudad resguardados por un paraguas, a 19 de julio de 2024, en Sevilla, Andalucía (España). La primera ola de calor del verano pone en alerta a Sevilla por altas temperaturas, tanto en la campiña como en la sierra nor - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ola de calor comenzará a remitir a partir de este miércoles, día en el que bajarán las temperaturas en el oeste peninsular, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. No obstante, seguirá el calor extremo en buena parte del país y será realmente el jueves cuando se note un descenso térmico generalizado, notable en el oeste y centro peninsular y más suave en el nordeste, área mediterránea y Baleares.

El calor intenso continuará hasta el fin de semana en el Cantábrico Oriental, nordeste de la Península y archipelago balear. Además, podrá haber chubascos localmente fuertes en esta segunda mitad de la semana en zonas del norte y del oeste de la Península. De cara a la próxima semana, es posible que vuelvan a subir las temperaturas con calor de nuevo intenso en zonas del nordeste, centro y sur peninsular, así como en Baleares.

Del Campo ha señalado que este miércoles volverá a hacer "muchísimo calor" en el interior de Cantabria, Guipúzcoa y Vizcaya, donde se mantiene el aviso rojo por más de 40ºC de máxima. En el resto del interior de las comunidades cantábricas, nordeste peninsular, zona centro y valle del Guadalquivir se llegará a 39ºC. En cambio, en el oeste, ciudades como Badajoz o Sevilla se quedarán en unos 35 o 36ºC.

Por otro lado, el portavoz de AEMET ha pedido prestar atención a las tormentas que este día se formarán a partir del mediodía en el interior de Galicia, Asturias y en puntos de Castilla y León. Según ha precisado, éstas podrán ser fuertes e ir acompañadas de granizo.

Lo más destacable del jueves será el descenso térmico, que será notable en buena parte de las comunidades cantábricas, oeste y centro peninsular. De acuerdo con el pronóstico, esta bajada podrá ser de más de 8ºC con respecto al día anterior, por lo que en esta jornada se dará ya por finalizado el episodio de ola de calor.

Aún así, Del Campo ha puntualizado que no se experimentarán grandes cambios de temperatura en el Mediterráneo y Baleares. De esta manera, Sevilla probablemente alcanzará los 29ºC; Badajoz y Madrid, los 32ºC; y Jaén, 31ºC. Sin embargo, en el Cantábrico oriental y en el nordeste seguirá haciendo mucho calor. Bilbao y San Sebastián alcanzarán entre 33 y 35ºC y Logroño, Pamplona, Lleida o Zaragoza, entre 38 a 40ºC.

Las temperaturas también serán altas en Baleares y Mallorca llegará a los 35ºC. Durante la tarde podrían registrarse chubascos con tormenta localmente fuertes en Galicia, comunidades cantábricas, Alto Ebro y Pirineos, sin descartarlo en otros puntos más aislados de la mitad norte.

Los valores térmicos nocturnos seguirán bajando el viernes, por lo que las noches tropicales quedarán ya acotadas al nordeste, área mediterránea y puntos del centro y sur de la Península. En cambio, las temperaturas diurnas subirán ligeramente.

En este marco, el pronóstico recoge que se superarán los 32-34ºC en la franja central peninsular y los 35ºC en el nordeste y Baleares y que se llegará a los 38ºC o se sobrepasarán en el Valle del Ebro. A lo largo de la jornada se registrarán cielos nubosos y lluvias en Galicia y zonas próximas y por la tarde se formarán tormentas en zonas de montaña del norte peninsular.

DESCENSO ACUSADO EN CANTÁBRICO Y ALTO EBRO

Durante el fin de semana continuarán las subidas de temperatura, en general ligeras. Sin embargo, el portavoz de AEMET apunta a que habrá una gran excepción: el Cantábrico y el Alto Ebro, donde se registrará una bajada acusada de temperatura, lo que pondrá punto final al calor intenso en zonas de País Vasco o de Navarra.

Además habrá cielos nubosos y lluvias en las comunidades cantábricas y en todo el Ebro. En el resto del país, predominarán los cielos despejados y hará calor, aunque no tanto como en días previos. Por ejemplo, en la zona centro se superarán los 32 a 34ºC; en el Valle del Ebro, Baleares, sur de Castilla-La Mancha y buena parte de Andalucía, los 35ºC; y en el Valle del Guadalquivir, los 36 a 38ºC.

Del Campo ha apuntado a que en general las máximas estarán en niveles normales para la época del año y ha avanzado que quizás a comienzos de la semana que viene vuelvan a subir de forma clara en buena parte del país, con más de 36 a 38ºC en los valles de los grandes ríos.

Por último, el portavoz de AEMET ha adelantado que en Canarias predominará el régimen de vientos alisios en los próximos días. De esta manera, soplará moderado en las zonas expuestas y arrastrará nubes al norte de las islas más montañosas con alguna llovizna por allí. En el sur estará más despejado y las temperaturas serán suaves, con máximas de entre 25 y 28ºC en zonas costeras.