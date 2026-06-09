Omella pide al Papa que "encienda la llama" para edificar "una nueva Barcelona que sea también ciudad de Dios"

El Papa León XIV a su llegada a la vigilia de oración, en el Estadio Olímpico Lluís Companys, a 9 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha pedido al Papa León XIV que, al igual que en los Juegos Olímpicos de 1992, "encienda" este martes "la llama" para "edificar una nueva Barcelona que sea también ciudad de Dios".

"Aquí, una noche de julio de 1992, se encendió la llama olímpica. Hoy, 34 años después, queremos que su presencia entre nosotros y su bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, nuevo pebetero de esta ciudad olímpica, encienda la llama de una nueva etapa capaz de transformar nuestras almas y nuestras vidas para edificar una nueva Barcelona que sea también ciudad de Dios como la quería Gaudí", ha subrayado Omella al inicio de la vigilia en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

En un discurso pronunciado en castellano y catalán, el arzobispo de Barcelona ha destacado que el acto ha comenzado con un castell, una torre humana de varios pisos que han sido reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Según ha precisado, es "uno de los símbolos culturales propios de esta bella y emprendedora tierra catalana" y "una bella manifestación" de lo que son "capaces de hacer los seres humanos cuando trabajan unidos y con un mismo fin". "Otra humanidad es posible cuando juntos miramos hacia arriba, cuando alzamos la mirada hacia Dios", ha remarcado.