Los obispos interpretan el mensaje del Papa sobre abusos como un reconocimiento a su trabajo aunque "mejorable"

Obispos españoles en el tren que les lleva a Barcelona para la visita de León XIV - EUROPA PRESS

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los obispos españoles han interpretado el mensaje del Papa León XIV sobre los abusos sexuales en la Iglesia católica, pronunciado este lunes en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE) como un reconocimiento al trabajo que han realizado aunque "mejorable".

"Con respecto a los abusos, reitero que el Papa reconoció lo que se ha hecho, el camino que se ha hecho, que no es pequeño y ese camino ha concluido con el diálogo y el acuerdo que se hizo con el con el Gobierno. Y luego, por otra parte, el Papa ha dicho que bueno, como cualquier cosa humana, es perfectible y es mejorable", ha señalado el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, en declaraciones a los medios de comunicación a bordo del tren de camino a Barcelona para participar en la segunda parte de la visita del Papa a España.

El portavoz de los obispos ha destacado que "el Papa ha reconocido el trabajo que se ha hecho, como también en su momento el propio ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes reconoció públicamente el camino que se había hecho en España, comparándolo con otros países de Europa". "Ha dicho el Papa que seguiremos trabajando para mejorar lo que sea mejorable", ha aseverado.

INTERVENCIÓN EN EL CONGRESO: "ALTA POLÍTICA"

Por otra parte, preguntado por el discurso en el Congreso y por los siete minutos de aplausos de diputados y senadores, García Magán ha asegurado que su intervención en sede parlamentaria fue "de alta política y "superó expectativas".

"Hablo de la presencia mayoritaria de la casi totalidad de los grupos parlamentarios, la casi totalidad. Y luego bueno, yo estuve allí, yo estaba allí en la tribuna de invitados y palpé y vi pues ese aplauso cerrado que tuvo, al principio y al final. Y bueno, yo creo que fue un discurso, el de las Cortes, de alta política, pero política con 'P' mayúscula, no con 'p' minúscula, como a veces estamos acostumbrados en nuestro país", ha subrayado.

En concreto, ha ensalzado sus mensajes "de altura ética comunitaria, de altura ética personal y de altura ética internacional" con "sus llamamientos a la paz" y "su defensa de los derechos humanos", unos aspectos "perfectamente integrados en la Doctrina Social de la Iglesia".

Sobre la ausencia de Podemos y BNG en el hemiciclo, García Magán ha puntualizado que es "una invitación que se hace" y que "las personas tienen libertad para ir a oír, a escuchar ese discurso o no". "Decía San Juan Pablo II que a nadie se le puede obligar a creer o a escuchar", ha apuntado.

En todo caso, ha defendido el "derecho" de la Iglesia a "anunciar en la plaza pública" el mensaje del "Evangelio", el cual, a su juicio, "han captado la extra grande mayoría, la casi unanimidad de los grupos parlamentarios y los grupos mayoritarios del gobierno y de la oposición".

"Es una palabra que aporta para el bien común de la sociedad, que aporta paz, que aporta justicia social, que aporta respeto por los derechos humanos", ha abundado.

Preguntado por si el Papa expresó este lunes en la comida con los obispos su intención de regresar en el futuro a España, García Magán ha revelado que durante el almuerzo, el arzobispo de Santiago de Compostela le propuso una visita a la capital gallega pero guardó silencio. "El Papa lo escuchó pero no hubo respuesta", ha indicado.

FRENTE A LAS PROTESTAS EN CATALUÑA, LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Sobre las protestas en Cataluña por este viaje, el también obispo auxiliar de Toledo ha defendido la libertad religiosa. "El Papa tiene libertad de expresión para lanzar su mensaje, los obispos tenemos libertad de expresión para lanzar nuestro mensaje también en la plaza pública", ha remarcado. Y en cuanto a la posibilidad de que hable en catalán, ha dicho que imagina "que sí" porque estaba "previsto".

En general, García Magán ha destacado que el viaje del Pontífice ha "traspasado las previsiones" desde el punto de vista de la participación en los actos de Madrid, y ha enfatizado que era "un viaje esperado, deseado, anhelado".