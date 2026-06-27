Once comunidades en aviso por fuertes tormentas y altas temperaturas este domingo con máximas rozando los 40 grados - Rosa Veiga - Europa Press

MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Península Ibérica estará este domingo en aviso en once comunidades con posibles tormentas localmente fuertes o muy fuertes en amplias zonas del norte, este y sureste de la Península, en una jornada donde las temperaturas máximas superarán también los 30ºC en todo el país, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De forma más concreta, el paso de una vaguada provocará fuertes precipitaciones e incluso hasta en forma de granizo en nueve regiones, aunque las áreas más afectadas podrían ser Navarra y La Rioja que se encuentran en aviso naranja.

Por su parte, se encuentran en aviso amarillo el Sistema Ibérico, el interior de la Comunidad Valenciana, el norte de la Región de Murcia, Castilla-La Mancha y el extremo oriental de Andalucía.

En el lado de los termómetros, Cataluña, las Islas Baleares y Andalucía son las regiones más afectadas por el calor en el último domingo de junio. La Aemet ha decretado el aviso naranja por temperaturas con máximas que rondarán entre los 36ºC y 38ºC en el interior de Cataluña, la meseta sur y Baleares, mientras que en el valle del Guadalquivir podrían alcanzarse los 40ºC.

En cambio, las máximas descenderán en el extremo norte peninsular y en el entorno del sistema Ibérico que permitirán a áreas como Burgos, Bilbao, Santander o en A Coruña baremos cercanos a los 25-27ºC, pero nunca llegando a los 30ºC. Las temperaturas mínimas subirán en la mitad sur y en el arco mediterráneo y descenderán en el Cantábrico, el sistema Ibérico y el alto Ebro.

Asimismo, se prevén noches tropicales, con valores que no bajarán de los 20 grados, en distintos puntos de Andalucía y del litoral mediterráneo. En Canarias también se espera un ascenso de las temperaturas máximas.

En Canarias, la estimación apunta a intervalos nubosos con lluvias débiles en el norte de las islas, mientras que en el sur predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

Además, no se descartan brumas y bancos de niebla durante las primeras horas del día en el litoral cantábrico, Galicia y, de forma aislada, en algunos puntos de la costa mediterránea.

Respecto al viento, soplará en general flojo o moderado, con predominio de la componente oeste en la mitad occidental de la Península, del norte en Galicia y el Cantábrico y del este en el tercio oriental y Baleares. En Canarias continuará el régimen de alisios, de intensidad moderada y con intervalos fuertes.