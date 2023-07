La ONCE emite la próxima semana 20 millones de cupones con consejos de la DGT en materia de seguridad vial

Ndp La Once Emite 20 Millones De Cupones Con Consejos De La Dgt En Materia De Seguridad Vial

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ONCE emitirá 20 millones de cupones con consejos de la Dirección General de Tráfico (DGT) en materia de seguridad vial, correspondientes a los días 17, 18, 19 y 20 de julio, que recorrerán España con una frase común, 'Saberlo es empezar a evitarlo', según la informado la entidad.

El primer cupón, correspondiente al lunes 17 de julio, se centra en el peligro que supone llevar el volante en condiciones físicas poco adecuadas. Por ello, incluye la frase 'Con cansancio no le dejes conducir' para concienciar sobre la importancia de no permitir que alguien se ponga a los mandos de un vehículo en caso de que su estado físico no sea el idóneo.

El cupón del martes 18 lleva por lema 'En trayectos cortos no te confíes', en relación a la posible relajación que puede tener un conductor a la hora de realizar trayectos muy conocidos y de pocos kilómetros, como ir de compras o realizar gestiones a una localidad cercana.

El del miércoles 19 hará hincapié en la peligrosidad de mezclar alcohol con conducción con el lema 'Conducir con más de 0,60 mg/l de alcohol en aire es delito' mientras que el boleto que cierra la serie, correspondiente al jueves 20, se centra en la seguridad si se tiene un percance en la carretera, con el lema '¿Incidente en autopista o autovía? Baja por el lado del copiloto'.