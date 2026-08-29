Una ONG alemana ayuda a los migrantes en Ceuta a cargar sus teléfonos con generadores y puntos de carga en el Trampolín

Decenas de personas viven y pernoctan en la playa del Trampolín, a 28 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La organización Mission Lifeline International lleva varios días prestando asistencia a los migrantes que permanecen en situación de calle en Ceuta y, desde este sábado, ha instalado un punto de carga de teléfonos móviles en la explanada situada junto a los aseos y las duchas habilitados para estas personas en la zona del Trampolín.

La furgoneta de la ONG se ha instalado desde las 15:00 en la explanada, frente a los baños. El vehículo cuenta con generadores que permiten conectar directamente a la corriente varias regletas con enchufes, que los voluntarios han colocado en el exterior sobre una mesa protegida del sol por una pequeña carpa.

La organización también ha dispuesto varios asientos para que los migrantes puedan esperar mientras se cargan sus teléfonos. Aquellos que lo prefieran pueden marcharse y regresar posteriormente para recoger sus dispositivos una vez completada la carga.

Para evitar confusiones o posibles pérdidas, los voluntarios han establecido un sistema de identificación. Al entregar cada teléfono, colocan un post-it en su carcasa con un número y escriben la misma cifra en la mano de su propietario. Para recogerlo, el migrante debe mostrar la misma numeración, que tiene que coincidir con la que figura en el dispositivo.

Varios voluntarios de Mission Lifeline, identificados con camisetas de la organización, se encargan de organizar las cargas y gestionar el punto, que este sábado ha funcionado entre las 15:00 y las 17:30 horas. Se trata del primer día de funcionamiento de este sistema mediante generadores y la ONG tiene previsto regresar en adelante.

La iniciativa da continuidad al trabajo que la organización alemana desarrolla en Ceuta desde principios de agosto. El pasado 14 de agosto, Mission Lifeline informó a través de sus redes sociales de que disponía de 20 cargadores portátiles donados por sus socios para facilitar a los migrantes el acceso a electricidad para sus teléfonos. Según explicó entonces, en una sola jornada habían conseguido cargar alrededor de 100 móviles.

Los voluntarios han trasladado estas baterías portátiles a diferentes asentamientos, entre ellos los que inicialmente se encontraban en La Reina y que posteriormente fueron trasladados a Sidi Embarek, además de la zona del Príncipe.

La organización también ha colaborado con entidades y colectivos locales, entre ellos la ONG Luna Blanca y las iniciativas vecinales de La Reina y Sidi Embarek, para prestar asistencia a las personas que permanecen en la calle.

Mission Lifeline es una organización alemana sin ánimo de lucro fundada en 2016 en Dresde y dedicada a la asistencia y rescate de personas migrantes y refugiadas en situaciones de peligro. La entidad ha desarrollado proyectos de ayuda humanitaria y rescate marítimo en el Mediterráneo y actualmente mantiene distintas iniciativas de asistencia a migrantes y refugiados.

El pasado 12 de agosto, la organización publicó un comunicado en su página web bajo el título 0SOS desde Ceuta: estamos prestando apoyo sobre el terreno0, en el que explicó su decisión de desplazarse a la ciudad ante la situación generada tras la entrada masiva de migrantes del 30 de julio.

En ese comunicado, Mission Lifeline aseguró que miles de personas permanecían en Ceuta dependiendo de la ayuda humanitaria y señaló que las estructuras locales estaban desbordadas. La organización afirmó que su equipo llevaba varios días trabajando sobre el terreno y anunció que prestaría apoyo a las ONG locales.

Entre las actuaciones mencionadas entonces figuraba la colaboración con Luna Blanca para proporcionar alimentos, así como la entrega, junto a Humanitarios Sin Fronteras, de colchonetas y mantas a medio centenar de niñas que permanecían en situación de calle. La organización también manifestó su intención de contribuir a ampliar los espacios de alojamiento para mujeres y niñas.