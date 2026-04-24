ONG antinucleares convocan una concentración frente a MITECO el 23 de mayo a favor de la "jubilación nuclear"

Archivo - Un empleado trabaja en sala de control de la central nuclear de Santa María de Garoña, a 23 de noviembre de 2023, en Santa María de Garoña, Burgos, Castilla y León (España). - Tomás Alonso - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento Ibérico Antinuclear, Ecologistas en Acción, CGT y otras organizaciones ecologistas y sociales han convocado a la ciudadanía el próximo 23 de mayo a una "acción reivindicativa" a las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para exigir la "jubilación nuclear".

"La convocatoria exige el cumplimiento estricto del cierre de Almaraz en noviembre de 2027 y el fin definitivo de la energía nuclear en España para 2035", han señalado los convocantes.

Las organización han insistido de nuevo en que la energía nuclear es "cara, insegura e innecesaria". Además, es "incompatible" con una gestión "eficiente" de una red eléctrica basada en renovables y "desvía fondos que deberían ir a la transición energética".

A su juicio, la "única" razón para su continuidad es que las centrales son "fundamentales" para que sus empresas propietarias --Iberdola, Endesa y Naturgy-- "mantengan un control sobre el mercado eléctrico y la política energética nacional.

"Prueba de ello es cómo en los últimos meses, el sector nuclear ha pasado a la ofensiva y a la propaganda engañosa. Las eléctricas han desplegado una campaña publicitaria sin precedentes para forzar la prórroga de sus plantas y presionar al Ministerio", han denunciado los convocantes.

Por otro lado, han recordado que la evaluación estratégica del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) reconoce que prolongar las nucleares "retrasaría el desarrollo de las renovables y encarecería la transición a medio y largo plazo". Por esta parte, también han puesto el foco sobre cómo el sector nuclear español "sigue dependiendo del uranio ruso para funcionar" y cómo "no existe una respuesta satisfactoria a los residuos nucleares".

Las organización han señalado que la convocatoria coincidirá con el aniversario del accidente de Chernóbil (Ucrania), algo que consideran "un recordatorio oportuno" sobre los riesgos de largo plazo asociados a la energía nuclear.

"El 23 de mayo, a las puertas del Ministerio, la ciudadanía celebrará que otro futuro es posible con la jubilación nuclear. Sin riesgo nuclear. Sin dependencia de las grandes corporaciones. Sin encarecimientos innecesarios de la factura de la luz. Con una transición energética real", han recalcado.