ONG ecologistas insisten: la energía nuclear es "inflexible" y un "lastre" para la estabilidad en la red

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Greenpeace, Amigas de la Tierra y Ecologistas en Acción han insistido en que la energía nuclear es "inflexible" y un "lastre" para la estabilidad de la red después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya señalado esta mañana en el Congreso que vincular el apagón del pasado 28 de abril al debate sobre el cierre de las centrales nucleares "no solamente es irresponsable, sino que además es una gigantesca manipulación".

Greenpeace ha puesto en valor que Sánchez haya defendido la transición energética. Además, ha destacado su apuesta por las energías renovables y la necesidad de invertir en mejoras de la red y el almacenamiento. No obstante, ha criticado que no haya tocado en su discurso la urgencia de sacar el gas del sistema eléctrico por su impacto climático, su coste y "la peligrosa dependencia que genera de regímenes como el de (Vladimir) Putin o (Donald) Trump".

Asimismo, le ha recriminado que no hiciera referencia a lo que la ONG considera una necesidad de fomentar el papel de la ciudadanía y los municipios en la gestión de la demanda y en el autoconsumo energético. El responsable de la campaña de Energía, Francisco del Pozo, ha lamentado que el presidente se muestre abierto a renegociar el calendario de cierre nuclear, pero ha aplaudido que las premisas para hacerlo "sean mantener la máxima seguridad nuclear, garantizar la estabilidad de la red y que los costes los paguen las empresas propietarias".

En líneas generales, ha tachado que la energía nuclear es un "lastre" para la estabilidad en la red y ha recalcado que no es lo suficientemente flexible para complementar a la energía renovable. "Tampoco gana ni en seguridad ni en coste, pues alargar con seguridad las nucleares requiere una costosa inversión, como ya se ha visto en otros países. Además, genera más residuos peligrosos, así que solo estaríamos ahondando en su ya ruinosa operación", ha denunciado.

EL DEBATE DE LAS NUCLEARES ES "OPORTUNISMO IDEOLÓGICO"

Por otro lado, Amigas de la Tierra ha abogado por un sistema eléctrico renovable al 100% en el corto plazo y ha tachado el debate de las nucleares de "oportunismo ideológico". A su parecer, el debate --"o más bien la exigencia"-- tendría que estar a su parecer en cómo hacer que el sistema eléctrico sea "distribuido y democrático".

La responsable de Justicia Climática y Energía de Amigas de la Tierra ha recalcado en declaraciones a Europa Press que la producción de renovables que se desconectó no lo hizo por fallo técnico, sino por protocolo, y que la causa del apagón no se conoce. "La nuclear, que también se desconectó por protección, ha sido más un lastre que una ayuda en la reposición del sistema, porque no tiene flexibilidad, tarda horas en volver a producir y mientras tanto es necesario seguir refrigerando su núcleo para evitar las consecuencias que ya sabemos que puede tener", ha criticado.

SE ESTÁ ESCUCHANDO UN DISCURSO "FALSO Y FALAZ" CON LAS NUCLEARES

Ecologistas en Acción ha recalcado que les parece "difícil" valorar las causas del apagón y han abogado por esperar a los datos de Red Eléctrica. Además, ha insistido en que es "muy precipitado y prematuro" tachas a las renovables de haber sido las culpables.

En declaraciones a Europa Press, el coordinador del Área de Energía de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, ha denunciado que se esté escuchando un discurso "falso y falaz" con respecto a la prórroga del cierre nuclear. "No es una solución para los problemas de red que se puedan tener. La inflexibilidad que tiene esta energía hace que sea muy difícil que pueda responder a una caída de 15 gigavatios. Además, fueron de las primeras en desconectar por propio protocolo", ha explicado.

Entre otras medidas, ha pedido una planificación para el desarrollo de las renovables no sólo en lo que se refiere a los lugares donde se tienen que instalar, sino a que esas tecnologías respondan a un 'mix' adecuado. En este sentido, ha incidido en la necesidad de que el Estado recupere las competencias del sector eléctrico para que haya "una planificación más clara y más resiliente sobre las tecnologías a implementar".

A su vez, ha apuntado al almacenamiento en la red eléctrica y al hecho de que España no se puede quedar con una transición energética "a medias". Aún así, ha querido destacar: "Sin conocer las causas, es muy difícil valorar cuáles son las medidas que hay que poner en marcha".