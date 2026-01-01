ONG enumeran los frentes abiertos en materia ambiental para 2026: el lobo, los veterinarios y la desregulación en la UE

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de la UE. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

ONG ecologistas han enumerado los frentes abiertos en materia medioambiental para este 2026, como la protección del lobo, la Ley que regula la prescripción y el uso de medicamentos veterinarios y la "ola de desregulación" que se está llevando a cabo a nivel europeo y que, según han señalado, ya afecta a la normativa ambiental.

Asociaciones ecologistas y agroganaderas han indicado a Europa Press que la situación con respecto al lobo está en una "tensa calma chicha" a expensas de que el Gobierno mande el informe sexenal de la especie a Bruselas --que aclararía de forma oficial la situación del lobo y, por tanto, si se puede cazar-- y de que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso presentado por el Defensor del Pueblo ante las polémicas disposiciones incluidas en la norma --algo que aclararía de manera oficial si los planes de gestión de la especie son legales.

También continúa la confrontación entre el sector veterinario y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la Ley del medicamento y por las reclamaciones de los profesionales a favor de una normativa adaptada al Reglamento Europeo sobre medicamentos veterinario "y a la realidad sanitaria del sector".

Por otro lado, el calendario nuclear seguirá su curso durante 2026-- a menos que el Ejecutivo decida dar su aprobación a la prórroga de la central de Almaraz (Extremadura), que de momento tiene previsto su cierre entre 2027 y 2028. Durante este año, el Gobierno ha recalcado sus líneas rojas en este aspecto (no trasladar costes a los ciudadanos, seguridad de las centrales y seguridad del suministro eléctrico). Por ahora, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha pedido información a los titulares de la central para elaborar su informe preceptivo.

Lo mismo sucederá con el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, que proseguirá con su desarrollo en 2026 tras ser lanzado en septiembre de 2025 a raíz de la oleada de incendios de agosto de ese año. Durante 2026, una de las citas ambientales a las que habrá que prestar atención será el encuentro propuesto por Colombia y Países Bajos para abril en la ciudad colombiana de Santa Marta en la que buscarán conseguir que el planeta abandone de una forma "socialmente justa" los combustibles fósiles.

CELEBRAN EL PACTO DE ESTADO, PERO CREEN QUE SE TIENE QUE MEJORAR

La directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, Eva Saldaña, ha opinado en declaraciones a Europa Press que durante 2026 hay que seguir avanzando en muchas cuestiones. Por ejemplo, ha insistido en la necesidad de una "implementación real" del Tratado de los Océanos, que entrará en vigor el 17 de enero. Asimismo, ha vuelto a pedir "una reforma fiscal que grave a las élites más contaminantes" y que 2026 debe ser el año en el que se diga "alto y claro" que las nucleares "no sirven".

Por lo demás, ha indicado que la organización seguirá empujando por una moratoria a las macrogranjas y por una transición hacia un modelo agroalimentario basado en la agroecología. En líneas generales, seguirá pendiente de las medidas del Gobierno en lo que se refiere a viviendas dignas, asequibles y sostenibles, así como del Pacto de Estado, donde valora de forma positiva los avances recogidos con respecto a materia agropecuaria, pero negativa en cuanto a la ausencia de una mayor ambición en mitigación.

"Por supuesto, mis mejores deseos frente a la paz, la democracia y los derechos de la protesta pacífica, porque estamos en momentos muy delicados, muy, muy delicados y tienen que estar encima de la mesa todos estos derechos", ha añadido.

Por otro lado, el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, al igual que la coordinadora de Amigas de la Tierra, Blanca Ruibal, han advertido en declaraciones a Europa Press sobre la "ola de desregulación" que se está produciendo a nivel europeo y que, según dicen, está afectando a las normativas ambientales. "Ahora hay un nuevo 'paquete ómnibus' que lo que va a intentar es rebajar la protección del agua y de la biodiversidad", ha avisado Del Olmo.

El secretario general de WWF España ha señalado que España tiene que poner "mucho más énfasis" en la protección del agua, de los ecosistemas y de la biodiversidad y ha enfatizado que la organización ecologista seguirá presionando para que se cumpla la agenda ambiental. Desde su punto de vista, hay muchos "frentes abiertos" para 2026, como por ejemplo el debate sobre la protección del lobo.

Además, considera que el país tiene que seguir creciendo hacia un modelo "más distributivo y democrático" de la energía y que hay que invertir más en prevención de incendios-- lo que desde su punto de vista incluye medidas como revitalizar el mundo rural, impulsar la ganadería extensiva y llevar a cabo una gestión forestal sostenible.

Entre otros asuntos, ha destacado que el nuevo ciclo de Planificación Hidrológica debe contemplar los caudales ecológicos para zonas húmedas, ríos, etc. Con respecto al Pacto de Estado, ha indicado que hay que hay que "mejorarlo y completarlo".

Por su parte, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha pedido que "todo el sufrimiento" que se está viviendo, "toda la realidad climática y crisis ambiental y social" se resuelva "al máximo posible". En declaraciones a Europa Press, ha señalado que "ante todo el negacionismo" van a ser "afirmacionistas" poniendo todos sus datos sobre la mesa. Ante el retardismo en la acción ambiental, planean ser "muy activistas".

"Creo que todas las evidencias nos están dando la razón de manera que las tres grandes armas de construcción masiva que una ONG como SEO/BirdLife va a utilizar del 2026 van a ser esa ciencia, acción y conversación", ha recalcado.

LA GESTIÓN DE LA PPA, UNO DE LOS RETOS DE 2026

Por otro lado, la coordinadora de Amigas de la Tierra, Blanca Ruibal, ha indicado que el Pacto de Estado tendría que traducirse en "políticas públicas que mejoren la vida de la gente, además de reducir el impacto ecológico". "Urgen cambios en la rehabilitación de viviendas, el derecho a reparar y alargar la vida útil de los productos, renaturalizar las ciudades y cambiar el modelo agroalimentario entre otros", ha destacado.

Además, ha recordado que el Ejecutivo debe presentar Plan de Restauración de la Naturaleza, que espera que sea ambicioso y que sirva para potenciar el papel de la ciudadanía". En este sentido, ha manifestado su preocupación frente a las "falsas soluciones" como la posibilidad de incluir las emisiones del mercado internacional en el objetivo de reducción de emisiones europeo y ha puesto sobre aviso sobre "el avance de la actividad extractiva" en España.

"Considerando las consecuencias que puede tener la peste porcina, urge reducir el número de explotaciones porcinas en nuestro país y plantear cuanto antes un plan de transición justa para el sector", ha añadido.

De cara a 2026, el presidente de la Real Federación Española de Caza (RFEC), Josep Escandell, ha avanzado que "lo más inminente" será la gestión de la peste porcina africana (PPA). En este sentido, los cazadores comenzarán el año quedando a disposición de las Administraciones para solventar el problema. Al margen de ello, Escandell ha mencionado en declaraciones a Europa Press el reglamento del plomo, que "pende como una gran espada de Damocles sobre el sector".

La otra "gran amenaza" para el sector será el foco de Europa sobre las especies migratorias y, en especial, sobre la codorniz. Por esta parte, Escandell ha explicado que la RFCE continúa defendiendo la caza de esta especie "con argumentos y generando datos". "Es una batalla que consiste en demostrar que la codorniz está en una situación saludable, esta batalla de demostración continuará el año que viene ante las instituciones europeas", ha explicado.