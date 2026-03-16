ONG piden al Gobierno aprobar ya cambios en tendidos eléctricos para salvar a "decenas de miles" de aves

La Plataforma SOS Tendidos Eléctricos reclama a MITECO que apruebe ya la modificación del RD de tendidos eléctricos. - SEO/BIRDLIFE

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma SOS Tendidos Eléctricos ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que apruebe "cuanto antes" la modificación del Real Decreto sobre tendidos eléctricos y aerogeneradores, que "incorpora medidas de vital importancia para proteger a la avifauna del impacto de las líneas eléctricas y de las centrales eólicas".

"La demora continua de los plazos establecidos para resolver esta normativa prolonga innecesariamente la mortalidad masiva y no selectiva que generan estas infraestructuras en la avifauna. Del orden de decenas de miles de aves al año mueren por esta causa, por lo que cada retraso en mejorar la norma genera un problema de conservación y una inseguridad jurídica para las empresas", ha denunciado.

La Plataforma, compuesta por nueve entidades conservacionistas, recuerda que esta moficación ya estaba contemplada en el Plan Estratégico estatal del patrimonio natural y de la biodiversidad a 2030 de 2022 y que ya se debería haber llevado a cabo "en 2023". "Sin embargo, no fue hasta marzo de 2025 cuando se expuso a consulta pública el nuevo real decreto (...), que, hoy en día, sigue sin aprobarse", ha lamentado.

Además, incide en que la norma vigente, "pese a ser pionera, se ha mostrado ineficaz para resolver el problema". Asimismo, denuncia que se ha quedado "desactualizada" tanto en el diagnóstico como en las medidas necesarias e innovadoras para aminorar eficazmente el riesgo de mortalidad de la avifauna por estas causas. Por esta parte, también destaca que Transición Ecológica "tiene la responsabilidad" de cumplir sus propios compromisos, para que, en 2030, todos los tendidos peligrosos para las aves estén convenientemente modificados.

Los integrantes de la Plataforma son: Acción por el Mundo Salvaje (AMUS), Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA), Ecologistas en Acción, Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), Grupo para la Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA), Revista Quercus, SEO/BirdLife, Sociedad Ibérica para el Estudio y Conservación de los Ecosistemas (SIECE) y WWF España.