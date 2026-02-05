La ONU avisa a España de falta de datos sobre abusos en la familia y de bajo nivel de condena por abusos en la Iglesia

Archivo - Bandera de la ONU. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha mostrado su "preocupación" por "la falta de datos oficiales" en España sobre casos de abuso sexual en el entorno familiar y por "el bajo nivel de enjuiciamiento y condena por abuso sexual cometido por personal de la Iglesia Católica".

Así se desprende del documento de 'Observaciones Finales' publicado este jueves por el Comité, tras el séptimo examen realizado a España, en el que recogen las recomendaciones formuladas al Estado para mejorar el cumplimiento de los derechos de la infancia, de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño.

En relación con la violencia hacia la infancia, el Comité acoge con satisfacción la legislación de España en materia de protección de la infancia frente a la violencia pero muestra su "preocupación por la falta de datos oficiales sobre los casos de violencia sexual contra niños y niñas en el entorno familiar".

Asimismo, alerta del "aumento exponencial del abuso y la explotación sexual infantil, incluso en acogimiento residencial y alternativo" y advierte de los "bajos índices de enjuiciamiento y condena por abusos cometidos por personal de la Iglesia católica".

En este sentido, recomienda "poner fin a cualquier exención para los clérigos de denunciar abusos, incluido el abuso sexual, y determinar la imprescriptibilidad de los abusos sexuales cometidos por personal de la Iglesia Católica y brindar reparaciones a las víctimas".

También sugiere que el Estado refuerce la recopilación de datos a nivel nacional y las respuestas de justicia adaptadas a la infancia en todos los territorios mediante una dotación de recursos y procedimientos sensibles a la infancia, incluidas investigaciones rápidas para evitar la revictimización.

NIVELES PERSISTENTEMENTE ALTOS DE POBREZA

Por otro lado, el Comité expresa su preocupación por "los niveles persistentemente altos y crecientes de pobreza infantil y exclusión social" y por "la inversión pública insuficiente en prestaciones familiares e infantiles". Además, alerta de la privación acumulada que sufren los niños y niñas que viven en viviendas inadecuadas y asentamientos chabolistas, incluidos los desalojos forzosos sin alternativas adecuadas, unas condiciones que, según indica, afectan "de manera desproporcionada" a la infancia gitana.

En este sentido, el Comité recomienda una estrategia integral dotada de recursos suficientes y basada en los derechos del niño y el establecimiento de "una prestación progresiva y universal para la crianza de los hijos, incluyendo créditos fiscales reembolsables", entre otras medidas.