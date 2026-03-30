La Orden de la Vieira celebra su 58º Capítulo General en Madrid y enfatiza su compromiso con la identidad gallega

La Orden de la Vieira celebra su 58º Capítulo General - LA ORDEN DE LA VIEIRA

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Enxebre Orde da Vieira ha celebrado su 58º Capítulo General en Madrid en un encuentro con el que la institución busca consolidar su posición como referente de la cultura y de la sociedad civil gallega en la capital.

La ceremonia, celebrada en el Hotel Eurostars Mirasierra, ha contado con la intervención del exalcalde de A Coruña y exembajador de España ante la Santa Sede, Francisco Vázquez Vázquez, que ejerció la representación de Gran Canciller por delegación del Consejo Capitular, como ha detallado la institución.

Durante la cita, se ha hecho entrega de las distinciones 'Madrigallegos de oro', en colaboración con los presidentes de las asociaciones profesionales gallegas en Madrid. Estos galardones abarcan los ámbitos empresarial, jurídico, sanitario y de comunicación, así como el reconocimiento al mérito en el servicio público.

Por otro lado, también se han otorgado los 'Trofeos Galeguidade 2026', otorgados a personas físicas, jurídicas y medios de comunicación, a título individual, que han destacado por su excelencia profesional y su contribución sustancial al progreso de la sociedad.

Finalmente, el 58º Capítulo General de la Orden de la Vieira ha culminado con el Solemne Acto de Investidura por el que han ingresado nuevos cofrades, damas y caballeros, cuya trayectoria personal y profesional ejemplifica los valores de la identidad gallega y el "servicio al bien común".

Entre las incorporaciones más destacadas, la Orden señala la de la Secretaria de Estado y Directora del CNI, Esperanza Casteleiro Llamazares; y la del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA) Antonio Piñeiro Sánchez --apadrinado por Amador Enseñat y Berea, Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), y contando como testigo con Francisco Braco Carbó, Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio (JEMA)--.