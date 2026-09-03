El otoño será más cálido de lo normal, sobre todo en norte y este peninsulares y en los archipiélagos. - AEMET

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El otoño meteorológico --es decir, los meses de septiembre, octubre y noviembre-- tiene una alta probabilidad (del 60 al 70%) de ser más cálido de lo normal, especialmente en el norte y este de la Península y en los archipiélagos, según ha señalado este miércoles la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La probabilidad de que sea más frío es del 10%.

Frente a esto, el organismo estatal señala que hay más incertidumbre con respecto a las lluvias. De esta manera, existe un 40% de probabilidades de que la estación sea más lluviosa de lo habitual en el norte y este peninsulares y en Baleares, frente a un 25% de que sea más seca. En Canarias, el porcentaje está entre un 40% de posibilidades de que sea un otoño más seco y un 10% de que se recojan más precipitacional.

En principio, AEMET apunta que durante el mes de septiembre la probabilidad de precipitación por encima de lo normal será mayor en la vertiente mediterránea. Mientras tanto, será mayor en el noroeste de la Península en octubre y noviembre. Para el suroeste peninsular no hay una tendencia clara.

El organismo estatal ha incidido en que estas predicciones muestran tendencias para el conjunto del trimestre. En el caso de las temperaturas, el hecho de que se prevea una estación más cálida de lo normal no implica que no pueda haber períodos fríos en su transcurso, aunque serían menos frecuentes que los cálidos.

"Siempre presentan más incertidumbres las precipitaciones, por la propia naturaleza del fenómeno: en un solo temporal intenso puede llegar a acumularse el promedio total de lluvia de toda la estación", ha añadido.