Oughourlian a los accionistas de PRISA: "Cerraremos el año con unos ingresos de más de 1.000 millones"

El presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, en la junta de accionistas de Prisa 2026 - EUROPA PRESS

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, ha trasladado a los accionistas de la compañía que la "mejoría" en los indicadores operativos y financieros de 2025 y lo que va de 2026 permiten proyectar el cierre de 2026 con unos ingresos de más de 1.000 millones de euros.

Así lo ha expresado este lunes Joseph Oughourlian durante su intervención ante la Junta General Ordinaria de Accionistas 2026, celebrada en Madrid, de forma presencial y telemática.

En su intervención, el presidente del grupo ha apuntado que los "espectaculares" resultados hacen prever un cierre de ejercicio con un margen de EBITDA que estará entre el 18 y el 19% y con una ratio de apalancamiento de deuda neta sobre EBITDA que se situará por debajo de las 3,90 veces.

En cuanto a la deuda, ha asegurado que es una cuestión "vital" para PRISA, un "lastre desde hace años" y un "desafío relevante" para el grupo.

En este sentido, Oughourlian ha destacado que la refinanciación del pasado año les ha permitido dar "un gran paso adelante" y ha añadido que la deuda ha descendido un 18% en los últimos cuatro años.

"Además, en 2026 volveremos a generar caja positiva", ha manifestado el presidente, al tiempo que ha subrayado que la "disciplina financiera es, y seguirá siendo, una prioridad absoluta".